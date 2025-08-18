مدرب مالي يعلق على أزمة تمديد عقد ديانج مع الأهلي| خاص

أشاد البلجيكي توم سينتفيت، المدير الفني لمنتخب مالي، بقدرات أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مشيرًا إلى أن قادر على اللعب في أوروبا.



وينتهي عقد الدولي المالي – البالغ من العمر 27 عامًا – مع النادي الأهلي في يونيو المقبل، مع وجود عام آخر يتم تفعيله بموافقة الطرفين.

ويسعى النادي الأهلي، لتمديد عقد لاعبه ديانج، كونه أحد أبرز العناصر الرئيسية في تشكيل الفريق الأول.



وقال سينتفيت، في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد": "نصيحتي لديانج بشأن التجديد؟ الأمر يتعلق بأليو، ما هي أهدافه أو مشاعره ورغباته ثم الخيارات المتاحة أمامه إذا قرر الرحيل عن الأهلي".



وأضاف: "ديانج أحد أفضل لاعبي الوسط في إفريقيا، وهو لاعب مهم جدًا للنادي الأهلي، وقادر على العطاء مع الفريق لسنوات".



واختتم: "لقد رأينا ما قدمه العام الماضي في الدوري السعودي من أداء مذهل، أرى أنه قادر على اللعب في أوروبا في حال رحيله عن الأهلي".

أرقام ديانج



وأعير ديانج الموسم الماضي إلى فريق الخلود، إذ شارك 31 مباراة وسجل 3 أهداف.



أما مع فريق الأهلي، فمنذ انتقاله للمارد الأحمر في صيف 2019 قادمًا من مولودية الجزائر، فقد شارك في 215 مباراة، إذ سجل 7 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة.



يُذكر أن القيمة التسويقية الخاصة باللاعب ديانج، تبلغ 3 مليون يورو، وفقًا لموقع ترانسفير ماركت.