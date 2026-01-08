قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كوريا الجنوبية ترسل رسالة ودّ إلى بيونغ يانغ مستخدمة «بطريقين يتعانقان»
سوريا .. مصرع 5 أشخاص وإصابة 33 من المدنيين بنيران قسد في حلب
وصول جثمان الراحل مراد وهبه كنيسة مار مرقس للجنازة| صور
رامي وحيد يكشف لـ صدى البلد حقيقة وجود جزء ثان من حلم العمر.. خاص
حبس المتهمة المتسببة في حادث دهس طالبة التجمع سنة
هل تضرب الزلازل مصر في 2026؟.. البحوث الفلكية يوضح الحقيقة الكاملة
3 عروض.. مصير محمد عواد من الاستمرار مع الزمالك
وزير الخارجية الإسرائيلي يحذر من قمع الأكراد في حلب.. ويطالب المجتمع الدولي بالتحرّك
قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات
4 قرارات عاجلة لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 من التسريب والغش
روسيا :أي وحدات عسكرية غربية تتمركز في أوكرانيا تعتبر أهدافا مشروعة لقواتنا
مباريات الأهلي القادمة محليًا وقاريًا حتى نهاية فبراير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الأمواج تتجاوز 5 أمتار.. إنذار بحري بشأن الملاحة في المتوسط بمصر

نورهان خفاجي

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارًا بحريًا يفيد باضطراب حركة الملاحة البحرية على كافة سواحل البحر المتوسط، حيث متوقع أن تتجاوز خلاله أمواج البحر الـ 5 أمتار على بعض السواحل.

تحذير من أمواج البحر المتوسط

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن التحذير يشمل الفترة من الساعة 2 صباحًا يوم الجمعة 9 يناير 2026 وحتى الساعة 10 صباحًا يوم السبت 10 يناير 2026.

أوضحت الهيئة أن الاضطراب في البحر المتوسط، يرجع إلى نشاط ملحوظ للرياح تتراوح سرعتها بين 50 و70 كم/س، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج لتتراوح بين 3.5 و5.5 أمتار، الأمر الذي قد يؤثر على حركة الصيد والملاحة.

ودعت الهيئة الجهات المعنية ورواد البحر إلى اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن اضطراب الملاحة البحرية، ومتابعة التحديثات الصادرة عن الأرصاد الجوية أولًا بأول.

حالة سريعة من عدم الاستقرار تضرب البلاد

وحذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة سريعة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ يوم الجمعة 9 يناير 2026 وتستمر حتى الثلاثاء 13 يناير، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، إلى جانب نشاط ملحوظ للرياح على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الهيئة أن فرص الأمطار ستكون متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع نشاط للرياح تتراوح سرعتها بين 40 و60 كم/س، ما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وأضافت الأرصاد أن هذه التقلبات يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا على معظم المناطق.

شبورة ضبابية ودرجات الحرارة 10 ليلا

كما أشارت الهيئة إلى تكون شبورة مائية كثيفة أحيانًا في الساعات الأولى من الصباح (من 3 إلى 10 صباحًا)، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى شمال البلاد، والقاهرة الكبرى، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، مما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 درجة مئوية للعظمى و10 درجات للصغرى يوم الجمعة، بينما تنخفض الصغرى إلى نحو 10 درجات خلال الأيام التالية، مع استمرار الطقس البارد ليلًا.

ودعت الهيئة المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية أولًا بأول، واتخاذ التدابير اللازمة، خاصة مع اضطراب الملاحة البحرية وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية بسبب الشبورة.

