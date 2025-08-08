لانس الفرنسي يضم بطل العالم فلوريان توفان لتعزيز خط الوسط الهجومي

أعلن نادي لانس الفرنسي، اليوم الجمعة، إتمام تعاقده رسميا مع لاعب الوسط الهجومي فلوريان توفان قادما من أودينيزي الإيطالي، بعقد يمتد لثلاثة أعوام، في خطوة تهدف لتعزيز القدرات الهجومية للفريق استعدادا للموسم الجديد.

وكان لانس قد كشف قبل ثلاثة أيام عن توصله إلى اتفاق نهائي مع اللاعب والنادي الإيطالي، قبل أن يصدر بيانه الرسمي اليوم مرحبا بالنجم الفرنسي، قائلا: "نرحب بفلوريان بسعادة وفخر كبيرين ناجمين عن حصولنا على خدمات بطل عالمي"، في إشارة إلى تتويج توفان مع المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم 2018 في روسيا.

وأضاف النادي أن مهارات اللاعب في المراوغة، وقدرته على التسجيل من مختلف المراكز، ودوره في صناعة الفرص لزملائه، ستكون عناصر مؤثرة في مشوار الفريق بالموسم المقبل.

ويبلغ توفان من العمر 32 عاما، وخاض 10 مباريات دولية سجل خلالها هدفا وحيدا بين عامي 2017 و2019. وكان قد انضم إلى أودينيزي في يناير 2023 قادما من تيغريس المكسيكي، وشارك معه في 73 مباراة سجل خلالها 15 هدفا، بينها ثلاثة في الدوري الإيطالي خلال 70 مباراة.

وبدأ توفان مسيرته الاحترافية عام 2010 مع جرونوبل، قبل أن يتنقل بين أندية باستيا وليل ومرسيليا الذي لعب له في فترتين (2013-2015 و2016-2021)، إضافة إلى تجربة قصيرة مع نيوكاسل يونايتد خاض خلالها 16 مباراة فقط، قبل أن يعود إلى مرسيليا على سبيل الإعارة ثم بصفقة نهائية عام 2017.

وعلى مدار مسيرته، حقق توفان لقب إياب الدوري المكسيكي عام 2023 مع تيغريس، ووصل إلى نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" مع مرسيليا عام 2018، قبل أن يتوج بعد أشهر قليلة بكأس العالم مع منتخب فرنسا، ليكتب اسمه بين اللاعبين المتوجين بأكبر البطولات العالمية.