موعد مباراة الاتحاد والفيحاء في الدوري السعودي والقناة الناقلة

يحل فريق الاتحاد ضيفًا ثقيلًا على الفيحاء، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري السعودي.

ويستهدف الاتحاد استعادة نغمة الانتصارات في الدوري السعودي، في أول ظهور تحت قيادة مدربه البرتغال سيرجيو كونسيساو، والذي تولى المهمة خلفًا للفرنسي لوران بلان.

وكان الاتحاد أعلن الشهر الماضي إقالة لوران بلان بسبب تراجع النتائج محليًا وقاريًا، وتعاقد مع سيرجيو كونسيساو لخلافته.

وخسر الاتحاد مباراته الأخيرة في الدوري السعودي أمام النصر بهدفين دون رد، ليتراجع إلى المركز الثالث برصيد 9 نقاط.

موعد مباراة الاتحاد والفيحاء والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الاتحاد والفيحاء في السادسة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب المجمعة الرياضية، وتذاع عبر قناة Thmanyah 2 HD.

في المقابل، يدخل الفيحاء مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعد فوزه على النجمة بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية.

ويحتل الفيحاء المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 7 نقاط.