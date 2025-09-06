بريطانيا: اعتقال 12 من أنصار "فلسطين أكشن" خلال مظاهرة أمام البرلمان

اعتقلت الشرطة البريطانية، اليوم، 12 متظاهرا من أنصار منظمة "فلسطين أكشن"، خلال وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان البريطاني في العاصمة لندن.

وردد المحتجون هتافات مناهضة للحكومة البريطانية، أبرزها: "عارضوا الإبادة الجماعية، ادعموا فلسطين أكشن"، وذلك في إشارة إلى ما وصفوه بـ"تواطؤ بريطانيا مع جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة".

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت، في يوليو الماضي، حظر منظمة "فلسطين أكشن" وتصنيفها كجماعة إرهابية، عقب اقتحام عدد من أعضائها قاعدة جوية بريطانية وتخريب طائرات يعتقد أنها مخصصة لنقل معدات عسكرية إلى إسرائيل.

وتأتي هذه الاعتقالات ضمن سلسلة من الإجراءات الأمنية المشددة التي تنفذها السلطات، حيث ألقي القبض على مئات من أنصار المنظمة خلال الأسابيع الأخيرة.