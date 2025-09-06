ارتفاع وفيات المجاعة في غزة إلى 382 بينهم 135 طفلا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، تسجيل 6 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية جراء المجاعة وسوء التغذية، من بينها حالة وفاة لطفل، ليرتفع إجمالي عدد ضحايا سوء التغذية إلى 382 شهيدًا، بينهم 135 طفلا.

وأشارت الوزارة إلى أن 104 وفيات إضافية، منها 20 طفلا، سجلت منذ الإعلان عن تصنيف المجاعة في غزة ضمن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC).

وفي هذا السياق، حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من استمرار الكارثة الإنسانية في القطاع، داعيا الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف ما وصفه بـ"الكارثة التي كان من الممكن تجنبها ويمكن إنهاؤها في أي لحظة".

من جهة أخرى، أفادت مصادر طبية بارتفاع إجمالي عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 64,368 شهيدا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 أكتوبر 2023. كما ارتفع عدد المصابين إلى 162,367، في حين لا يزال العديد من الضحايا تحت الأنقاض، وسط صعوبات كبيرة تواجه طواقم الإسعاف والإنقاذ في الوصول إليهم.

وخلال الساعات الـ24 الأخيرة، استقبلت مستشفيات القطاع 68 شهيدًا، من بينهم 8 جثامين تم انتشالها من تحت الركام، إلى جانب 362 مصابا. أما منذ خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في 18 مارس الماضي، فقد بلغت حصيلة الشهداء 11,828، والمصابين 50,326.

وفيما يتعلق بضحايا المساعدات، فقد وصلت إلى المستشفيات خلال اليوم الماضي 23 شهيدا و143 مصابا، ليرتفع عدد شهداء "لقمة العيش" ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2,385 شهيدًا، و17,577 مصابًا.