مفيش سفارة على راسها ريشة.. أحمد موسى: سيتم فتح شوارع القاهرة بمحيط السفارات الأجنبية
مبادرة مصرية سعودية للأمن والتعاون في المنطقة.. وأحمد موسى: محدش هيفرض رؤيته علينا
بلدنا مرفوعة الراية .. أحمد موسى يعلق على تصدر هاشتاج عاش الجيش المصري عاش إكس
30 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة منتخي مصر وتونس وديا
أفشة يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى تونس
تقرير: مسؤول إسرائيلي سابق متورط في قضية اختطاف أطفال تضرب ألمانيا
أحمد موسى: نتنياهو اعترف بإغلاق الجانب الفلسطيني لمعبر رفح.. ومصر لن تسمح بالتهجير
عاش الجيش المصري عاش يتصدر إكس.. وأحمد موسى: لن نفتح معبرنا للتهجير
أحمد موسى : مصر لن يفرض عليها أمر ترفضه.. ومفيش فلسطيني عايز يسيب غزة
خارجية النواب: بيان الخارجية المصرية يعكس إدراكًا استراتيجيًا لخطورة التهجير القسري للفلسطينيين
مصر تتوج بلقب البطولة العربية والأفريقية للسباحة بالزعانف في تونس
خصم رصيد عداد الكهرباء الكارت كاملًا في 3 حالات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ارتفاع وفيات المجاعة في غزة إلى 382 بينهم 135 طفلا

محمود عبد القادر

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، تسجيل 6 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية جراء المجاعة وسوء التغذية، من بينها حالة وفاة لطفل، ليرتفع إجمالي عدد ضحايا سوء التغذية إلى 382 شهيدًا، بينهم 135 طفلا.

وأشارت الوزارة إلى أن 104 وفيات إضافية، منها 20 طفلا، سجلت منذ الإعلان عن تصنيف المجاعة في غزة ضمن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC).

وفي هذا السياق، حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من استمرار الكارثة الإنسانية في القطاع، داعيا الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف ما وصفه بـ"الكارثة التي كان من الممكن تجنبها ويمكن إنهاؤها في أي لحظة".

من جهة أخرى، أفادت مصادر طبية بارتفاع إجمالي عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 64,368 شهيدا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 أكتوبر 2023. كما ارتفع عدد المصابين إلى 162,367، في حين لا يزال العديد من الضحايا تحت الأنقاض، وسط صعوبات كبيرة تواجه طواقم الإسعاف والإنقاذ في الوصول إليهم.

وخلال الساعات الـ24 الأخيرة، استقبلت مستشفيات القطاع 68 شهيدًا، من بينهم 8 جثامين تم انتشالها من تحت الركام، إلى جانب 362 مصابا. أما منذ خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في 18 مارس الماضي، فقد بلغت حصيلة الشهداء 11,828، والمصابين 50,326.

وفيما يتعلق بضحايا المساعدات، فقد وصلت إلى المستشفيات خلال اليوم الماضي 23 شهيدا و143 مصابا، ليرتفع عدد شهداء "لقمة العيش" ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2,385 شهيدًا، و17,577 مصابًا.

وزارة الصحة في قطاع غزة قطاع غزة اء المجاعة وسوء التغذية عدد ضحايا سوء التغذية الحرب على غزة

جيسي جي

بسبب مرضها بسرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها

وزارة الأوقاف

الأوقاف تكشف لـ صدى البلد تفاصيل واقعة إساءة طالب أزهري لذكرى المولد النبوي

نائب وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل لطلاب "سنة أولى" بنظامي البكالوريا و الثانوية عامة دفعة 2026

مضخة السكر

توجيهات رئاسية.. تعميم أجهزة مراقبة السكر للأطفال المصابين من النوع الأول

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانية اليوم السبت

سارة خليفة

ديون ثقيلة وسيارة وحيدة.. مفاجأة في أقوال شقيق سارة خليفة في تصنيع المخدرات

لميس الحديدي

لميس الحديدي تنتقد أداء لاعبي المنتخب أمام اثيوبيا.. ماذا قالت؟

صاحب فيديو تحريم المولد النبوي يعتذر

صاحب فيديو تحريم المولد النبوي يعتذر "ابنكم وغلط وكل ابن آدم خطاء"

محمد كوفي

مدير منتخب بوركينا فاسو: ننتظر مواجهة مصر بشغف كبير وهذا الثلاثي الأخطر في صفوف "الفراعنة"

ناصر ماهر

بعد الانتقادات.. دعم خاص من مدرب الزمالك لناصر ماهر

ناجلسمان

مدرب منتخب ألمانيا يُخطط لإجراء تغييرات بعد الخسارة الصادمة أمام سلوفاكيا

بالصور

بتخفيضات تصل إلى 25٪.. افتتاح معرضي «أهلاً مدارس» أمام مستشفى المبرة بالشرقية

محافظ الشرقية

انطلاق حكاية "الوكيل".. صدمة مدوية بمصرع فتاة تيك توك على الهواء في الحلقة الأولى

محسن محيي الدين

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

بعد حضوع بايدن لجراحة موهس.. تعرف على أسباب وأعراض سرطان الجلد وطرق الوقاية والعلاج

معلومات عن سرطان الجلد بعد خضوعه جو بايدن لجراحة موهس

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026؟.. رسالة تثير الجدل

كروان مشاكل

بعلن اعتزالي.. أول ظهور لكروان مشاكل بعد الإفراج عنه

لقاء وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقى نظيره الغاني لبحث التعاون العسكري المشترك

عادل امام

شهادة حق.. حقيقة طرد عادل أمام لممثل من عرض مسرحية بودي جارد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

