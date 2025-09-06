فلسطين: الحلول الدبلوماسية هي السبيل لحماية المدنيين وتحقيق التوافق العربي بشأن غزة

حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من تصاعد المخاطر المحدقة بحياة المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، في ظل اتساع رقعة التدمير الذي تنفذه قوات الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما في مدينة غزة، التي تشهد قصفا متواصلا طال منازل وأبراجا سكنية ومرافق حيوية.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها اليوم السبت، إن الاحتلال يواصل انتهاكاته بحق أبناء شعبنا عبر فرض النزوح القسري على ما يقارب مليون مواطن، ودفعهم إلى دائرة موت محكمة تلاحقهم بالقصف والتجويع، في محاولة مكشوفة لحشر أكثر من مليوني مواطن في مساحة لا تتجاوز 12% من القطاع، كوسيلة للتهجير القسري الجماعي".

وأكدت الخارجية أن ما يجري هو تصعيد خطير يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا لوقف العدوان وتوفير الحماية الدولية الفورية للمدنيين. وأشارت إلى أن "الدبلوماسية الفلسطينية تواصل جهودها الحثيثة في المحافل الإقليمية والدولية لحشد الضغط الدولي على الاحتلال، ولضمان احترام القانون الدولي الإنساني".

وشددت الوزارة على أن الدبلوماسية قادرة على لعب دور محوري في فرض الإجماع الفلسطيني العربي بشأن المرحلة المقبلة، أو ما يعرف بـ‘اليوم التالي‘ في غزة، بما يضمن وحدة الموقف ورفض أي ترتيبات تفرض على الشعب الفلسطيني من خارج إرادته الوطنية.