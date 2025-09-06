قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف "برج السوسي" غرب غزة

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، "برج السوسي" غرب مدينة غزة، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

كما أعلن جيش الاحتلال قصف مبنى متعدد الطوابق كان يستخدم من قبل حماس في مدينة غزة.

وقال الجيش في منشوره: “إلى سكان عمارة الرؤيا المحددة بالأحمر والخيم المجاورة لها والواقعة في مفرق بيروت وشارع جامعة الدول العربية... سيهاجم الجيش المبنى في الوقت القريب نظرا لوجود بنى تحتية إرهابية لحماس داخله أو بجواره”.



وطالب جيش الاحتلال السكان "اخلاء المبنى بشكل فوري جنوبا نحو المنطقة الإنسانية في مواصي خان يونس".

وقال جيش الاحتلال: "مسلحو تنظيم حماس نصبوا في المبنى وسائل لجمع المعلومات الاستخباراتية وأقاموا مواقع رصد لمتابعة مواقع قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة. وفي إطار استعدادات تنظيم حماس لمواجهة مناورة قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة، زرع مسلحو التنظيم عدداً كبيراً من العبوات الناسفة بالقرب من المبنى لاستهداف قواتنا".

وتابع :"كما أقام تنظيم حماس بالقرب من المبنى بنية تحتية تحت الأرض، يوجه منها عناصر التنظيم أنشطة إرهابية ضد قواتنا، قبل القصف، تم اتخاذ خطوات لتقليل احتمال إصابة المدنيين، بما في ذلك تحذير السكان، واستخدام أسلحة دقيقة، ومراقبة جوية، ومعلومات استخباراتية إضافية".

كما وجه الجيش الإسرائيلي "إنذارا عاجلا" إلى سكان برج الرؤيا في مدينة غزة والنازحين في الخيام المجاورة له بإخلائها فورا قبل استهدافها.