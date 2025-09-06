كيف ردت الصين على عبور سفن حربية كندية وأسترالية عبر مضيق تايوان؟

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية اليوم السبت أن سفينتين حربيتين من كندا وأستراليا عبرتا مضيق تايوان تحت مراقبة جيش التحرير الشعبي، في ظل تصعيد غربي بقيادة أمريكا ضد الصين.

قالت صحيفة جلوبال تايمز الصينية في تقرير لها أن الفرقاطة الكندية فيل دو كيبيك والمدمرة الأسترالية الموجهة بالصواريخ بريسبان هما السفينتان اللتان مرتا عبر الممر المائي الذي يفصل الصين الشيوعية عن جزيرة تايوان الديمقراطية.

وذكرت صحيفة جلوبال تايمز أن "جيش التحرير الشعبي حافظ على المراقبة والرصد الكاملين طوال عملية العبور، وكان الوضع تحت السيطرة الكاملة".

وتمر عبر المضيق، الذي يعتبرونه ممرا مائيا دوليا، البحرية الأمريكية وأحيانا سفن من دول حليفة مثل كندا وبريطانيا وفرنسا، مرة واحدة تقريبا كل شهر.

تعتبر تايوان أيضًا هذا الممر المائي دوليًا، أما الصين، التي ترى تبعية تايوان لها، فتقول إن هذا الممر المائي الاستراتيجي جزء من مياهها الإقليمية.

