قرار عاجل من الزمالك بشأن مستحقات اللاعبين

يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك لتوفير دفعة جديدة من مستحقات اللاعبين، لصرفها قبل بطولة السوبر المحلي، المقرر لها في الفترة من 6 وحتى 9 نوفمبر المقبل في الإمارات.



ويرغب مسؤولو الزمالك في سداد دفعة جديدة من مستحقات اللاعبين قبل السوبر لتحفيز اللاعبين قبل انطلاق البطولة للمنافسة على اللقب.



وكان الزمالك صرف دفعة من مستحقات اللاعبين في الأيام القليلة الماضية وأنهى أزمة مستحقات اللاعبين الأجانب.



جدير بالذكر أن فريق الزمالك فاز على ديكيداها بسداسية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام.