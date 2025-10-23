وفدا حركتي حماس وفتح يلتقيان الآن في القاهرة

أكدت مصادر للقاهرة الإخبارية، أن وفد حركة حماس برئاسة خليل الحية يلتقي الآن في القاهرة وفد حركة فتح برئاسة حسين الشيخ نائب الرئيس وماجد فرج رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية.

وقالت مصادر للقاهرة الإخبارية، إن وفدي حماس وفتح يبحثان ما يتعلق بالمشهد الوطني عموما وترتيبات ما بعد وقف الحرب على قطاع غزة.

وفي وقت سابق، التقى رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، مع نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ بحضور رئيس المخابرات الفلسطينية.



ويأتي اللقاء لاستكمال الجهود المصرية المبذولة لإنهاء الأزمة التي يشهدها قطاع غزة.

وتم التوافق خلال اللقاء على دعم ومواصلة تنفيذ إجراءات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة