آي صاغة: الذهب يعاود الارتفاع وسط تجدد التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التجاري
البرلمان العربي يستنكر مصادقة الكنيست على مشروعي قانونين لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
شؤون اللاجئين" الفلسطينية ترحب بقرارات العدل الدولية الذي يلزم الاحتلال بالتعاون مع الأونروا
وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى إسرائيل لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل
نتنياهو يكشف مفاجأة مدوية بشأن قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
وفدا حركتي حماس وفتح يلتقيان الآن في القاهرة
رئيس إيطاليا يفتتح معرض "كنوز الفراعنة" في روما
بن غفير يهاجم ترامب.. إسرائيل دولة ذات سيادة ومروان البرغوثي لن يفرج عنه أو يحكم غزة
رئيس المخابرات العامة يستقبل الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فهد سليمان
سعر الدولار في البنوك مساء اليوم 23-10-2025
رئيس المخابرات العامة وأمين المبادرة الوطنية الفلسطينية يبحثان جهود مصر للتوافق
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

وفدا حركتي حماس وفتح يلتقيان الآن في القاهرة

مصر وفلسطين
مصر وفلسطين
هاني حسين

أكدت مصادر للقاهرة الإخبارية، أن وفد حركة حماس برئاسة خليل الحية يلتقي الآن في القاهرة وفد حركة فتح برئاسة حسين الشيخ نائب الرئيس وماجد فرج رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية.

وقالت مصادر للقاهرة الإخبارية، إن وفدي حماس وفتح يبحثان ما يتعلق بالمشهد الوطني عموما وترتيبات ما بعد وقف الحرب على قطاع غزة.

وفي وقت سابق، التقى رئيس المخابرات العامة المصرية  اللواء حسن رشاد، مع نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ بحضور  رئيس المخابرات الفلسطينية.


ويأتي اللقاء لاستكمال الجهود المصرية المبذولة لإنهاء الأزمة التي يشهدها قطاع غزة.

وتم التوافق خلال اللقاء على دعم ومواصلة تنفيذ إجراءات اتفاق وقف إطلاق النار  في قطاع غزة

حماس فتح حركة فتح اخبار التوك شو مصر

