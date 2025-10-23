الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أرض الوطن بعد المشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل، حسبما افادت قناة “ إكسترا نيوز ” في خبر عاجل .

وفي سياق متصل، أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن وسائل الإعلام العالمية (غير العربية) قد أجمعت على نجاح القمة المصرية – الأوروبية الأولى التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة البلجيكية بروكسل مع 21 من قادة الدول الأوروبية والمسئولين في الاتحاد الاوروبي.

ونشرت الصحف والمواقع الإخبارية ووكالات الانباء الدولية الكبرى، في أمريكا وأوروبا وآسيا وافريقيا خلال يومين، 183 مادة اعلامية متنوعة عن تلك القمة، مشيراً الى أن التقدير الكبير الذي استقبل به القادة الأوربيون الرئيس السيسي، وكلمات سيادته في القمة وفي البرلمان الأوروبي ولقاءاته مع العديد من القيادات البارزة في أوروبا، قد أكد أن مكانة مصر الدولية بقيادة الرئيس السيسي تزداد رسوخاً بفضل جهود سيادته في دعم الاستقرار الإقليمي والعالمي، وبلورة رؤية قائمة على السلام والاستقرار والتنمية، وضبط الأوضاع في المنطقة في ظل في مناخ دولي وإقليمي مضطرب.