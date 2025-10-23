الإصلاح والنهضة: كلمة الرئيس السيسي في القمة المصرية الأوروبية خارطة طريق اقتصادية متكاملة

قال المستشار نشأت عبد العليم، عضو الأمانة العامة بحزب “الإصلاح والنهضة”، أمين تنظيم محافظة أسيوط بالحزب، إن المشاركة الرفيعة للرئيس عبد الفتاح السيسي في الحدث الاقتصادي المُصاحب للقمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل، وبحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تُعد علامة فارقة وشهادة قوية على المكانة الاستراتيجية المتنامية لمصر كشريك رئيسي للاتحاد الأوروبي.

وأضاف "عبد العليم"، في بيان، أن كلمة الرئيس السيسي في الحدث الاقتصادي المصاحب للقمة المصرية الأوروبية الأولى كانت بمثابة خارطة طريق اقتصادية متكاملة، تؤكد للعالم، خاصة مجتمع الأعمال الأوروبي الضخم الذي تجاوز حضوره 300 ممثل لـ 60 شركة، أن مصر هي اليوم فرصة حقيقية وملموسة وليست مجرد شريك قريب، موضحًا أن إشارة الرئيس السيسي إلى رفع التصنيف الائتماني والإشادة الدولية بمرونة الاقتصاد المصري رغم التحديات، هي تأكيد لنجاح برنامج الإصلاح والتزام الدولة المصرية بمواصلة العمل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وأوضح أن التحول في خطاب الدولة من السوق الاستهلاكي إلى الشريك الإنتاجي الموثوق الذي يمكنه احتضان خطوط إنتاج أوروبية بكفاءة وتكلفة تنافسية، هو رؤية اقتصادية استشرافية تُعزز من دور مصر كمركز إقليمي للصناعة والتصدير، علاوة على أن التأكيد على أن مصر هي الحليف الصناعي والتكنولوجي الذي تحتاجه أوروبا لتأمين إمداداتها وتنويع مصادرها في ظل تقلبات التجارة العالمية، يضع مصر في قلب معادلة الأمن الاقتصادي الأوروبي.

ولفت إلى أن تذكير الشركات الأوروبية بأن مصر هي بوابة النفاذ إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك بفضل شبكة اتفاقيات التجارة الحرة، يُبرز القيمة المضافة للاستثمار في السوق المصري، موضحًا أن دعوة الرئيس السيسي للاستثمار في قطاعات استراتيجية كالطاقة الجديدة والمتجددة، والذكاء الاصطناعي، والصناعات الدوائية، تؤكد أن مصر تخطو بثبات نحو الاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا المتقدمة.

وأكد أن هذا الحدث يعكس الإرادة السياسية المشتركة للارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، ويؤكد أن الاستثمار في مصر اليوم هو استثمار في الاستقرار والتوازن الإقليمي وتحقيق عائد مالي مجزٍ للمستثمر الأوروبي.