عزة مصطفى: الاحتلال الإسرائيلي يمارس ضغوطًا سياسية ودبلوماسية علي مصر

أكدت الإعلامية عزة مصطفى أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس ضغوطًا سياسية ودبلوماسية ممنهجة على الدولة المصرية بهدف فرض واقع جديد يتعلق بفتح المعابر، خاصة معبر رفح، في محاولة لاستغلاله سياسياً.

واكدت خلال برنامجها "الساعة 6" على قناة الحياة، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو "يرى في معبر رفح فقط أداة ضغط على القاهرة".

وأشارت على وضوح الموقف المصري الرافض لتلك الضغوط، منوهه إلى أن مصر تتحرك وفق رؤية استراتيجية لحماية أمنها القومي ودعم القضية الفلسطينية بشكل مستمر وثابت.

خبير عسكري: ما يجري في قطاع غزة من تدمير ممنهج وتجويع للسكان

ومن جانبه قال اللواء أركان حرب وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا وخبير الأمن القومي، إن ما يجري في قطاع غزة من تدمير ممنهج وتجويع للسكان ليس سوى تمهيد لعملية عسكرية إسرائيلية جديدة تهدف إلى استعادة تماسك الجيش الإسرائيلي.

وأوضح ربيع، خلال لقاء ببرنامج "الساعة 6"، مع الاعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة الحياة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه أزمات متلاحقة، سواء على المستوى السياسي مع شركائه المتشددين مثل بن غفير وسموتريتش، أو على الصعيد العسكري في ظل إخفاقات حرب غزة والخلافات مع رئيس الأركان، مشيرًا إلى أن التقارير تؤكد أن الجيش الإسرائيلي غير جاهز للسيطرة الكاملة على القطاع.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يعاني من خلل هيكلي، حيث يعتمد بنسبة 75% على قوات الاحتياط مقابل 25% فقط من العناصر العاملة، إلى جانب مشكلات فنية تتعلق بتعبئة القوات وتجهيزاتها، إذ إن 30% من المعدات البرية تحتاج إلى ضبط وصيانة، فضلًا عن أزمة نقص في قطع غيار دبابات "ميركافا".