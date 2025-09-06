رئيس لبنان يدعو الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها لأراضي الجنوب

دعا الرئيس اللبناني جوزاف عون، الولايات المتحدة الأمركية، إلى الضغط على إسرائيل؛ للانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الجنوب، ليتمكن الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود الدولية، وذلك بحسب وسائل إعلام لبنانية.

وطلب من قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي، الأميرال “براد كوبر”، خلال استقباله له بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، بحضور السفيرة الأمريكية في بيروت “ليزا جونسون”، تفعيل عمل لجنة اللإشراف على وقف الأعمال العدائية (MECHANISM)؛ لتأمين تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في شهر نوفمبر الماضي من حيث:

- وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

- الانسحاب من التلال والأراضي التي تحتلها.

- إعادة الأسرى.

- تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، خاصة أن هذه الخطوات تساعد في تنفيذ القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية لجعل السلاح حصريا فقط في أيدي القوات المسلحة اللبنانية، لا سيما وأن مجلس الوزراء رحب بالأمس بالخطة العسكرية التي وضعتها قيادة الجيش لهذه الغاية.

ومن جهته، أعرب الأميرال كوبر، في بداية اللقاء، عن سعادته لوجوده في لبنان، منوّها بالعمل المميز الذي يقوم به الجيش اللبناني المنتشر في الجنوب وفي الأراضي اللبنانية كافة.

وأكد استمرار الولايات المتحدة الأمريكية في تقديم المساعدات اللازمة في مختلف المجالات، لا سيما دعم الجيش بالعتاد والتدريب، بالتنسيق بين الإدارة الأمريكية والكونجرس.

وأشار إلى أن لجنة «Mechanism» ستعقد اجتماعًا غدًا؛ للبحث في الوضع القائم في الجنوب، والعمل على تثبيت الاستقرار فيه، من خلال استكمال تنفيذ مضمون اتفاق نوفمبر الماضي.

ولفت الرئيس ميشال عون، خلال الاجتماع الذي حضره أيضاً رئيس لجنة «Mechanism» الجنرال مايكل ليني، إلى أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب من شأنه أن يعرقل استكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود، بعدما أنجز الجيش التمركز في أكثر من 85% من المنطقة الواقعة جنوب الليطاني.

وأوضح أن الجيش يواصل عمله في منع المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة والذخائر في ظروف جغرافية وعملياتية صعبة، ما أدى حتى الآن إلى استشهاد 12 ضابطاً وعسكرياً خلال نقل الذخائر أو تفكيك الألغام وغيرها.

واستطرد: كما بدأ الجيش في تسلّم السلاح الفلسطيني من عدد من المخيمات الفلسطينية، بموجب الاتفاق الذي تم خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان.

وأكد الرئيس عون للأميرال كوبر، أهمية استمرار الولايات المتحدة الأمريكية في دعم الجيش اللبناني، وتوفير التجهيزات والآليات اللازمة له؛ لتمكينه من القيام بالمهام الموكلة إليه على طول الأراضي اللبنانية، سواء في حفظ الأمن أو منع التهريب والأعمال الإرهابية وضبط الحدود اللبنانية – السورية، وغيرها من المهام، وذلك في ظل ظروف اقتصادية صعبة يواجهها العسكريون.

وأشار الرئيس عون إلى التنسيق القائم بين الجيش والقوات الدولية العاملة في الجنوب «اليونيفيل»، مشدداً على أن الدعم الأمريكي للجيش؛ يعزز الاستقرار في البلاد التي شهدت خلال الأشهر الماضية تقدماً إيجابياً في مختلف المجالات.

ولفت إلى أن هذا التقدم انعكس تطوراً اقتصادياً يواكب الإصلاحات التي بدأتها الحكومة، بالتوازي مع أهمية العمل لإعادة إعمار لبنان، لا سيما في ظل استعداد دول صديقة وأخرى شقيقة للمساهمة في هذه الخطوة بعد توقف الأعمال العدائية وعودة الاستقرار إلى البلاد.