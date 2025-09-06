سابقة تاريخية.. شبانة محمود أول مسلمة تتولى وزارة الداخلية في بريطانيا

عينت شبانة محمود وزيرة جديدة للداخلية في المملكة المتحدة، لتصبح أول امرأة مسلمة تشغل هذا المنصب الرفيع، وذلك في تعديل وزاري واسع أجراه رئيس الوزراء كير ستارمر عقب استقالة نائبة رئيس الوزراء أنجيلا راينر.

وتحل محمود، النائبة عن دائرة برمنغهام ليديوود منذ عام 2010، محل إيفيت كوبر التي غادرت منصبها ضمن التغييرات الوزارية الأخيرة في حكومة حزب العمال.

وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس تشهده البلاد، وسط تصاعد الجدل حول قضايا الهجرة وعبور القوارب الصغيرة واستخدام فنادق اللجوء.

وفي أول تصريح لها عقب التعيين، أعربت محمود عن "فخرها الكبير" بتولي وزارة الداخلية، مؤكدة أن "سلامة المواطنين البريطانيين ستكون على رأس أولوياتها"، مع تعهدها بالسعي لتحقيق توازن بين الأمان الداخلي والالتزام بالقيم الإنسانية.

وكانت محمود قد شغلت سابقا منصب وزيرة الدولة للعدل والمستشار اللورد بين عامي 2024 و2025، حيث عرفت بكفاءتها في التعامل مع أزمة اكتظاظ السجون، وقدمت هذا الأسبوع مشروع قانون لإصلاح نظام العقوبات، ما عزز من مكانتها كأحد أبرز وجوه الإصلاح في الحكومة.

كما أبدت دعمها لإعادة النظر في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وتشديد قواعد الهجرة، في إطار سعيها لإصلاح السياسات الأمنية والحدودية بما يتماشى مع التحديات الراهنة.