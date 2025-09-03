بريطانيا تفرض عقوبات على والدة الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف

أعلنت وزارة الخزانة البريطانية إدراج والدة الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف بقائمة العقوبات المرتبطة بروسيا.

كما فرضت المملكة المتحدة عقوبات على ثلاث كيانات وثمانية أفراد في إطار العقوبات على روسيا.

وفي وقت سابق؛ قالت المستشارة البريطانية لشؤون الدفاع فيونا هيل إن بلادها في "حالة حرب" مع روسيا، وأن موسكو عززت مكانتها كخصم بدرجة فاقت التوقعات.

ووفقا لهيل فإن بريطانيا وجدت نفسها في وضع خطير، إذ أنها جيوسياسيا "عالقة بين المطرقة والسندان" نتيجة ما وصفته بـ"التهديد الروسي" من جهة، وعدم قدرتها على التنبؤ بمواقف الإدارة الأمريكية من جهة أخرى.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد مرارا أن موسكو لا تعتزم مهاجمة دول حلف "الناتو"، معتبرا أن ذلك "لا معنى له".

وبيّن أن السياسيين الغربيين يواصلون ترهيب شعوبهم بـ"خطر روسي وهمي" بهدف صرف الانتباه عن مشكلاتهم الداخلية، مضيفا أن "الأذكياء يدركون تماما أن هذا مجرد خداع".