روسيا : بريطانيا تستمر في ممارساتها التقليدية للسرقة الدولية



أكدت السفارة الروسية في لندن بريطانيا تستمر في ممارساتها التقليدية للسرقة الدولية وذلك ردا على تحويل بريطانيا عائدات الأصول الروسية إلى أوكرانيا.

وقالت السفارة الروسية لدى بريطانيا في بيان لها : استيلاء لندن الإجرامي على ممتلكات روسية يقوض بشكل متزايد سمعة بريطانيا الدولية.

وأضافت السفارة الروسية لدى بريطانيا: توريد الأسلحة إلى أوكرانيا على حساب الأصول الروسية يرفع حصيلة الضحايا ويطيل أمد النزاع.

وختمت السفارة الروسية لدى بريطانيا بيانها قائلة : أي خطوات غير ودية من قبل لندن ضد روسيا ومصالحها لن تمر دون رد.