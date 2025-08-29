المفوضية الأوروبية: 200 مليار يورو من الأصول الروسية لتعمير أوكرانيا

أفادت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أن المفوضية الأوروبية تخطط لتحويل 200 مليار يورو من الأصول الروسية لإعادة بناء أوكرانيا، وأن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون السبت خيارات لاستخدام إيرادات الأصول الروسية المجمدة.



دعت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس كل دولة عضو بالاتحاد، إلى اتخاذ قرار بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في تصريحات لها: نحتاج لزيادة الضغط على روسيا بعد هجماتها الأخيرة على أوكرانيا.

وأضافت: العقوبات على قطاع الطاقة الروسي تلحق الضرر الأكبر بروسيا.

وفي سياق آخر ، كشفت صحيفة "ماجيار نمزيت" المجرية، في تقرير نشرته ، أن أوكرانيا حصلت منذ اندلاع الحرب مع روسيا في فبراير 2022 على دعم مالي من الاتحاد الأوروبي يفوق بكثير ما حصلت عليه المجر طوال 20 عامًا من عضويتها في الاتحاد.

وبحسب تحليل الصحيفة لتقرير المفوضية الأوروبية، بلغ إجمالي ما تلقته كييف من بروكسل خلال السنوات الثلاث الماضية نحو 168.9 مليار يورو، خصص منها 59.6 مليار يورو لدعم المجهود العسكري وتسليح القوات الأوكرانية.

في المقابل، أوضحت البيانات أن المجر، العضو الكامل في الاتحاد منذ عام 2004، لم تحصل سوى على 90.2 مليار يورو من أموال الدعم الأوروبي على مدى عقدين كاملين.

ووصفت الصحيفة هذا التفاوت بأنه "مثير للدهشة"، خاصة أن أوكرانيا ليست دولة عضوًا في الاتحاد ولم تستوفِ بعد معايير الانضمام الرسمية.