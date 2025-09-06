اليمن.. مصرع رجل و طفلان دهسا بسيارة تتبع مسؤول في جماعة الحوثيين

أثارت حادثة غضباً واسعاً في أوساط سكان مدينة إ ب، وسط اليمن، حيث لقى رجلا وطفلان من بائعي الرمان مصرعهم، جراء تعرضهم لحادثة دهس مروعة بسيارة تحمل لوحة حكومية تعود لمسؤول في جماعة الحوثيين في المحافظة، بحسب "العربية".

و تداول معلومات تؤكد أن السيارة الحكومية تتبع أحد القيادات الحوثية، وسط مخاوف من محاولة التغطية على الجريمة أو إفلات الجاني من العقاب.

وذكر شهود عيان وناشطون محليون أن الحادث وقع مساء الجمعة في الخط المتفرع من الدائري الغربي باتجاه الملعب الرياضي، عندما انطلقت السيارة بسرعة جنونية لتدهس الضحايا وتودي بحياتهم على الفور.

وبحسب المصادر، فإن السيارة كان يقودها شاب صغير السن، ولم يكتف بدهس الرجل والطفلين بل صدم أيضاً دراجة نارية كانت متوقفة في مكان الحادث.