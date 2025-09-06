حماس تدعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن لوقف العدوان الصهيوني على غزة

أعلنت حركة حماس، اليوم السبت، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت برج "السوسي" السكني الكبير في مدينة غزة، في إطار حملة متواصلة تهدف إلى تدمير البنية السكنية وتهجير السكان قسريا.

ويقع برج السوسي في شارع الصناعة بحي تل الهوا، مقابل مقر الأمم المتحدة، ويعد من أبرز الأبراج السكنية في المنطقة. ويأتي استهدافه ضمن سلسلة غارات جوية عنيفة تستهدف الأبراج والمجمعات السكنية في مختلف أحياء مدينة غزة.

وأكدت حماس في بيان لها أن "استمرار استهداف الأبراج السكنية يندرج ضمن سياسة تهجير قسري ممنهجة"، محذرة من أن "المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام استمرار هذه الجريمة"، وداعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى "التحرك الفوري لوقف الهجوم الصهيوني الذي يسعى إلى تدمير مدينة غزة وتهجير سكانها بالكامل".

سياسة ممنهجة لتهجير السكان واستهداف المدنيين

من جانبه، قال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، إن الهجمات الإسرائيلية على الأبراج السكنية تمثل "سياسة ممنهجة تهدف إلى التهجير القسري واستهداف المدنيين"، مشددا على أن القانون الدولي "يفرض على القوة القائمة بالاحتلال إثبات وجود هدف عسكري محدد، واتخاذ كافة الاحتياطات الممكنة لتقليل الأذى المدني، وهو ما لا يحدث إطلاقا في هذه الهجمات".

وأوضح الثوابتة أن استهداف الأبراج السكنية يتم "دون وجود أي أهداف عسكرية واضحة"، معتبرا أن ذلك "يرقى إلى جرائم حرب تؤدي إلى تهجير جماعي لمئات الآلاف من السكان".

وذكر أن مدينة غزة تضم أكثر من 914,556 نسمة، وتحتوي على نحو 51,544 مبنى سكنيا متعدد الطوابق، مما يجعل استهداف هذه الأبنية تهديدا واسع النطاق للبنية السكنية والبشرية للمدينة.

وأضاف أن هذه السياسة "تهدف إلى إحداث ضغط نفسي وديمغرافي كبير على السكان، لإجبارهم على النزوح والفرار، وإعادة تشكيل السيطرة الميدانية بما يخدم أهداف الاحتلال السياسية والعسكرية".

اتهام لواشنطن وتأكيد على الحاجة لتدخل دولي

واتهم الثوابتة الولايات المتحدة الأمريكية بـ"توفير غطاء رسمي لهذه السياسات"، محذرا من أن ذلك "يحول المدن السكنية في غزة إلى مسرح لجريمة مستمرة".

وشدد على أن ما يجري في غزة من تهجير واستهداف ممنهج للمدنيين "يتطلب تدخلا عاجلا من المجتمع الدولي، وفتح تحقيقات قانونية لمساءلة الاحتلال وقادته، وضمان حماية المدنيين ووقف سياسة التهجير القسري الممنهج".