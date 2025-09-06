ترامب : إذا لم تقم حماس بإطلاق سراح الرهائن فسيكون الأمر سيئا

بعث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برسالة تهديد إلى حركة المقاومة الفلسطينية حماس بشأن أسرى الاحتلال قائلا : إذا لم تقم حماس بإطلاق سراح الرهائن فسيكون الأمر سيئا.

وقال ترامب في تصريحات له : قد يكون من بين العشرين رهينة المتبقين لدى حماس من توفوا مؤخرا.

وأضاف الرئيس الأمريكي قائلا : أرى احتجاجات في إسرائيل حول الرهائن وهذا يضعها في موقف صعب.

وتابع ترامب : قلت دائما انه حين يتناقص عدد الرهائن تصعب الأمور وحماس تطلب بعض الأشياء وحين تتفاوض لابد أن تاخذ بعين الاعتبار السابع من أكتوبر.

وزاد : نحن في مفاوضات عميقة مع حماس وعليهم إطلاق سراح الرهائن و هناك 20 رهينة وقد يكون البعض منهم مات ونحن نريد استعادة الأحياء والأموات

وختم الرئيس الامريكي تصريحاته قائلا : أريد إطلاق سراح جميع الرهائن وهذا ما قلته المرة الماضية