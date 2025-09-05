ترامب يلوح برسوم جمركية على واردات أشباه الموصلات مع استثناء شركات كبرى

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيفرض تعريفات جمركية على واردات أشباه الموصلات "قريبًا جدًا"؛ لكن السلع الاحتياطية من شركات مثل Apple Inc، التي تعهدت بتعزيز استثماراتها في الولايات المتحدة؛ ستكون معفاة .


وقال ترامب - عن الرئيس التنفيذي لشركة (أبل) ستيف كوك - إنه عندما يتعلق الأمر بالتعرض لشركته قد يتم تفادي رسوم الاستيراد، مشيرا إلى التزامات الشركة الاستثمارية الأخيرة. وفق وكالة "بلومبرج".


جاء ذلك في حديث الرئيس الصحفيين خلال عشاء في البيت الأبيض مع تجمع نادر لكبار المسئولين التنفيذيين والمؤسسين من بعض أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، بما في ذلك "كوك".


وأضاف ترامب: "لقد ناقشت الأمر هنا، الرقائق وأشباه الموصلات، وسنضع تعريفات جمركية على الشركات التي لا تأتي.. سنفرض تعريفة جمركية قريبًا جدًا؛ ربما تسمعون أننا سنفرض تعريفة كبيرة إلى حد ما أو ليست عالية، لكنها تعريفة كبيرة إلى حد ما".

