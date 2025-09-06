حماس: إدخال الاحتلال لأسلحة جديدة إلى السجون تصعيد ضد الأسرى

أفادت وكالة الأنباء "صفا" أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قالت إن إدخال الاحتلال الصهيوني أسلحة جديدة إلى داخل السجون، يعتبر تصعيدًا ممنهجًا وخطيرًا ضد الاسرى العزل الذين يواجهون أبشع الانتهاكات داخل المعتقلات.

وحذرت الحركة في بيان اليوم السبت، من خطورة هذا القرار الإجرامي الذي يهدد حياة الأسرى بالقتل المباشر أو البطيء، ويشكل خرقًا صريحًا لكل القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.

وحمّلت حماس، الاحتلال المجرم المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى وسلامتهم، ودعت المؤسسات الحقوقية الدولية إلى التحرك العاجل لمساءلة الاحتلال ووقف جرائمه المستمرة بحق الأسرة داخل سجون الاحتلال.

وأوضحت أن هذا يعبر عن سياسة فاشية انتقامية تستهدف تصفية أسرانا، وإلحاق أكبر قدر من الأذى الجسدي والنفسي لهم.

وأكدت أن استخدام أدوات مثل الصواعق الكهربائية والرصاص المطاطي وتحويل الأسرى إلى "حقول تجارب" يمثل جريمة مكتملة الأركان تعكس العقلية العدوانية للاحتلال.