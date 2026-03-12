السجائر المهربة.. اقتصاد الظل الذي يستنزف موارد الدولة

تمثل مكافحة التجارة غير المشروعة جزءاً أساسياً من حماية موارد الدولة وضمان عدالة المنافسة في الأسواق.

ورغم مجهودات الحكومة المتواصلة، إلا أن ظاهرة السجائر المهربة في السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة تطرح تساؤلات جدية حول حجم التحدي الذي باتت تمثله هذه الظاهرة للاقتصاد الوطني.

فرغم خطوة السجائر الصحية وتأثيرها السلبى على جميع المدخنين سواء سجائر مهربة أم لا، فإن الأمور تزداد سوءا مع التجارة غير المشروعة التى أصبحت سوقاً موازية تتسع تدريجياً.

وتشير تقديرات السوق إلى أن السجائر غير المشروعة باتت تمثل ما يقارب 30% من حجم سوق السجائر في مصر.

هذه الأرقام لا تعكس فقط اتساع نطاق الظاهرة، بل تشير أيضاً إلى خسارة مباشرة لموارد الدولة، فالسجائر المهربة لا تخضع للضرائب أو الرسوم الجمركية، وهو ما يؤدي إلى فقدان مليارات الجنيهات سنوياً من الإيرادات العامة التي تعتمد عليها الدولة في تمويل الخدمات الأساسية والاستثمارات في قطاعات حيوية مثل الصحة والبنية التحتية.

كما يخلق انتشار هذه المنتجات اختلالاً واضحاً في توازن السوق، فالسجائر المهربة تُطرح بأسعار أقل نتيجة عدم خضوعها للضرائب أو للمعايير التنظيمية، ما يفرض منافسة غير عادلة مع المنتجات القانونية التي تلتزم بجميع القوانين والالتزامات الضريبية.

وقد انعكس ذلك في تراجع ملحوظ في مبيعات الشركات العاملة بشكل قانوني وتآكل جزء من حصصها السوقية.

لكن التأثير لا يتوقف عند حدود الاقتصاد والسوق فقط، فالسجائر المهربة تطرح أيضاً إشكاليات تتعلق بحماية المستهلك، إذ لا تخضع هذه المنتجات لأي رقابة أو فحوصات معملية تضمن سلامة مكوناتها، وهو ما يثير مخاوف بشأن جودة هذه المنتجات وتأثيرها على صحة المستخدمين، خاصة في ظل احتمال احتوائها على مكونات مجهولة المصدر وغير خاضعة للمعايير التنظيمية المعمول بها.

إن استمرار توسع التجارة غير المشروعة في سوق السجائر يمثل تحدياً يتجاوز حدود قطاع بعينه، إذ يرتبط مباشرة بحماية موارد الدولة واستقرار الأسواق وصون حقوق المستهلك.

ومن ثم، فإن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تعزيز الجهود الرقابية على المنافذ الحدودية وتكثيف الحملات داخل الأسواق، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الصناعي لمواجهة هذا الاقتصاد الموازي.

فمكافحة التجارة غير المشروعة ليست مجرد قضية تنظيمية، بل هي ضرورة اقتصادية لحماية المال العام وضمان عدالة المنافسة في السوق والحفاظ على صحة المواطنين.