قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مبادرة مصرية سعودية للأمن والتعاون في المنطقة.. وأحمد موسى: محدش هيفرض رؤيته علينا
بلدنا مرفوعة الراية .. أحمد موسى يعلق على تصدر هاشتاج عاش الجيش المصري عاش إكس
30 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة منتخي مصر وتونس وديا
أفشة يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى تونس
تقرير: مسؤول إسرائيلي سابق متورط في قضية اختطاف أطفال تضرب ألمانيا
أحمد موسى: نتنياهو اعترف بإغلاق الجانب الفلسطيني لمعبر رفح.. ومصر لن تسمح بالتهجير
عاش الجيش المصري عاش يتصدر إكس.. وأحمد موسى: لن نفتح معبرنا للتهجير
أحمد موسى : مصر لن يفرض عليها أمر ترفضه.. ومفيش فلسطيني عايز يسيب غزة
خارجية النواب: بيان الخارجية المصرية يعكس إدراكًا استراتيجيًا لخطورة التهجير القسري للفلسطينيين
مصر تتوج بلقب البطولة العربية والأفريقية للسباحة بالزعانف في تونس
خصم رصيد عداد الكهرباء الكارت كاملًا في 3 حالات
بفستان أبيض.. أحدث ظهور لـ سارة سلامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وسط رفض دولي.. ماذا يعني أداء حميدتي اليمين رئيساً لحكومة موازية بالسودان

حميدتي قائد المتمردين
حميدتي قائد المتمردين
محمد على

كشفت مصادر سودانية أن قائد المتمردين محمد حمدان دقلو “حميدتي” رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي في الحكومة الموازية، إلى جانب رئيس الوزراء محمد حسن التعايشي، أدوا اليمين الدستورية الأسبوع الماضي في العاصمة الكينية نيروبي.

ذكرت المصادر أن هذه الخطوة جاءت بعد استهداف سلاح الطيران المسير التابع للجيش السوداني للمنصات المعدة لإقامة مراسم الاحتفال داخل السودان، مما أدى إلى إلغاء الخطط الأصلية لإجراء المراسم داخل البلاد.

وأضافت المصادر أن الفيديوهات التي تم بثها للمراسم واللقاء الأول للمجلس كانت مسجلة مسبقًا، نافية ما تردد عن إقامة المراسم في مدينة نيالا.

 كما أشارت إلى وصول بعض أعضاء الحكومة الموازية إلى نيالا بعد أداء اليمين، بينما تغيب آخرون.

وتخطط الحكومة الموازية لجولة تشمل مدن زالنجي والجنينة والضعين، بهدف مخاطبة المسيرات الجماهيرية، رغم أن رئيس الوزراء لم يبدأ مهامه بعد من مقر الحكومة في نيالا.

رفض أممي

أدى قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، مساء السبت، اليمين الدستورية رئيساً للمجلس الرئاسي لحكومة موازية أعلن عن تشكيلها الشهر الماضي، في خطوة لاقت رفضاً أممياً.

وأفاد ما يُعرف بـ"تحالف السودان التأسيسي"، عبر منشور عبر منصة فيسبوك، أن حميدتي أدى اليمين رئيساً للمجلس الرئاسي لجمهورية السودان، بينما أدى رئيس الحركة الشعبية–شمال، عبد العزيز الحلو اليمين نائباً له، إلى جانب 13 عضواً آخرين، من بينهم الهادي إدريس والطاهر حجر، وهما عضوان سابقان في مجلس السيادة الانتقالي.

العاصمة الكينية نيروبي

 

كانت قوات الدعم السريع، إلى جانب قوى سياسية وحركات مسلحة سودانية، قد أعلنت في فبراير الماضي من العاصمة الكينية نيروبي، عن تأسيس "تحالف السودان التأسيسي"، ووقعت ميثاقاً سياسياً لتشكيل حكومة موازية للسلطات القائمة في السودان.

وإثر إعلان تشكيل تحالف "تأسيس" في اجتماعات نيروبي، استدعى السودان سفيره هناك كمال جبارة، احتجاجاً على استضافة كينيا اجتماعات ضمت قوى سياسية وقيادات من الدعم السريع، بهدف إقامة "حكومة موازية". بينما قالت كينيا، إن استضافتها لتلك الاجتماعات "تأتي في إطار سعيها لإيجاد حلول لوقف الحرب في السودان، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي".

وفي 26 يوليو الماضي، أعلن التحالف تشكيل "حكومة تأسيس"، من مجلس رئاسي يضم 15 عضواً برئاسة حميدتي، وتسمية محمد حسن التعايشي رئيساً للوزراء. 

كما سبقت ذلك خطوة في مطلع الشهر ذاته بتشكيل هيئة قيادية للتحالف برئاسة حميدتي ونائبه عبد العزيز الحلو.

جاءت هذه التطورات وسط رفض دولي متصاعد، إذ أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي في 13 أغسطس، عن "قلقهم البالغ إزاء تشكيل قوات الدعم السريع سلطة موازية في المناطق التي تسيطر عليها"، معتبرين أن هذه الخطوة تمثل "تهديداً مباشراً لوحدة السودان وسلامة أراضيه، وتنذر بتفاقم الصراع الداخلي وتدهور الوضع الإنساني المتردي أصلاً".

ومنذ أبريل 2023 يخوض الجيش السوداني و"الدعم السريع" حرباً خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدّر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.

سودانية حميدتي الفيديوهات سلاح الطيران جيش السوداني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جيسي جي

بسبب مرضها بسرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها

وزارة الأوقاف

الأوقاف تكشف لـ صدى البلد تفاصيل واقعة إساءة طالب أزهري لذكرى المولد النبوي

نائب وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل لطلاب "سنة أولى" بنظامي البكالوريا و الثانوية عامة دفعة 2026

مضخة السكر

توجيهات رئاسية.. تعميم أجهزة مراقبة السكر للأطفال المصابين من النوع الأول

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانية اليوم السبت

سارة خليفة

ديون ثقيلة وسيارة وحيدة.. مفاجأة في أقوال شقيق سارة خليفة في تصنيع المخدرات

لميس الحديدي

لميس الحديدي تنتقد أداء لاعبي المنتخب أمام اثيوبيا.. ماذا قالت؟

وزير الصحة

الولادة طبيعي أم قيصري؟.. قرارات عاجلة من الصحة لحماية الأمهات والأطفال

ترشيحاتنا

مصر تدرب كوادر 13 دولة أفريقية للقضاء على فيروس سي

منارة أمل للقارة السمراء ..مصر تدرب كوادر 13 دولة أفريقية للقضاء على فيروس سي

رجل الأعمال ايمن الجميل

أيمن الجميل: زيادة الصادرات 19% مؤشر لنجاح السياسات الزراعية والصناعية وجذب الاستثمارات

نقابة السياحيين

السياحيين تطلق مبادرة أنت مصر مع اقتراب افتتاح المتحف الكبير

بالصور

بتخفيضات تصل إلى 25٪.. افتتاح معرضي «أهلاً مدارس» أمام مستشفى المبرة بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

انطلاق حكاية "الوكيل".. صدمة مدوية بمصرع فتاة تيك توك على الهواء في الحلقة الأولى

محسن محيي الدين
محسن محيي الدين
محسن محيي الدين

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل
حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل
حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

بعد حضوع بايدن لجراحة موهس.. تعرف على أسباب وأعراض سرطان الجلد وطرق الوقاية والعلاج

معلومات عن سرطان الجلد بعد خضوعه جو بايدن لجراحة موهس
معلومات عن سرطان الجلد بعد خضوعه جو بايدن لجراحة موهس
معلومات عن سرطان الجلد بعد خضوعه جو بايدن لجراحة موهس

فيديو

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026؟.. رسالة تثير الجدل

كروان مشاكل

بعلن اعتزالي.. أول ظهور لكروان مشاكل بعد الإفراج عنه

لقاء وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقى نظيره الغاني لبحث التعاون العسكري المشترك

عادل امام

شهادة حق.. حقيقة طرد عادل أمام لممثل من عرض مسرحية بودي جارد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد