بحوث الصحراء والعامة للبترول يوقعان بروتوكول تعاون لإقامة مجتمع تنموي ذكي في جنوب سيناء

وقع كل من الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، والمهندس محمد عبد المجيد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للبترول، بروتوكول تعاون مشترك، وذلك تحت رعاية السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك في إطار تعزيز الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030،



شهد مراسم التوقيع رؤساء الشعب البحثية، ولفيف من الأساتذة بالمركز، بالإضافة إلى وفد من الشركة العامة للبترول.

وقال الدكتور حسام شوقي إن هذا التعاون يأتي إيمانا بالدور الفعال للمؤسسات الوطنية في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين جودة الحياة، من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، والحفاظ على البيئة، وتنفيذ مشروعات تنموية مستدامة.

ويمثل البروتوكول تتويجًا لتكامل الأدوار بين الشركة العامة للبترول، التي تولي أهمية كبيرة لمسؤوليتها المجتمعية في دعم المجتمعات المحلية، ومركز بحوث الصحراء، الذي يتمتع بخبرات بحثية وعلمية واسعة في مجالات تحلية المياه، وتدوير المخلفات الزراعية، والإنتاج الحيواني والداجني، خصوصًا في البيئات الصحراوية.

وأوضح رئيس مركز بحوث الصحراء بانه بموجب البروتوكول، سيتم تنفيذ مشروع "إقامة مجتمع تنموي ذكي" بمنطقة الباغة – مدينة رأس سدر – محافظة جنوب سيناء، ويتضمن المشروع إنشاء وحدة لتحلية مياه الآبار لتوفير مياه صالحة للشرب، ودعم المرأة المعيلة وذوي الهمم من خلال إنشاء نموذج ذكي للإنتاج الحيواني والداجني لبعض الأسر، وإنشاء وحدة لإعادة تدوير المخلفات الزراعية للاستفادة منها كأعلاف للتجمعات البدوية.



ويعد هذا التعاون نموذجا فعالًا لتكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع العام من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تخدم المجتمع والبيئة معًا.