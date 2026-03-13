سقوط مسيرة في حقل مجنون النفطي في البصرة دون خسائر



أفاد مصدر أمني عراقي بسقوط مسيرة في حقل مجنون النفطي في البصرة حيث لم تسجل أي خسائر.

ولاحقا ؛ نقلت وكالة رويترز نقلا عن مصادر أمنية بأنه تم تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة على مصفاة لاناز غرب أربيل في كردستان العراق ، مشيرة إلى أن الهجوم خلف أضرارا محدودة.

وكانت إيطاليا أعلنت تعرض قاعدتها العسكرية في كردستان العراق لهجوم دون وقوع إصابات بحسب ماذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

ولاحقا، أدلت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني بتصريحات هامة ابعدت فيها نفسها وبلادها عن الحرب الجارية ضد إيران التي أطلقها الأمريكي دونالد ترامب،استجابة لرغبة العدوان الإسرائيلي حيث قالت : إيطاليا ليست في حرب ولا تريد الدخول في حرب.

كما ذكرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن الحرب في إيران اندلعت نتيجة "انهيار القانون الدولي"، وقالت إنها لا تملك المعلومات الكافية لإدانة أو تأييد الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل