رئيس تحرير روز اليوسف: أعددنا 5 إصدارات خاصة بالمئوية

أكد الكاتب الصحفي أحمد إمبابي رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، أنه يقف بكل فخر متحدثا في احتفال برعاية رئيس الوزراء عن تاريخ روزاليوسف في نفس الشهر الذي شهد اهم انتصار لمصر و هو انتصار أكتوبر المجيد، وانتصار قمة شرم الشيخ التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إمبابي في كلمته في الاحتفال بمرور مائة عام على صدور روز اليوسف، إلى أن روزاليوسف هو تاريخ مصر بكل ما تحمله من سياسة وثقافة وفن وغيرها من المجالات وهي دائما ما كانت مدرسة في الصحافة المصرية والعربية.

وواصل: فاطمة اليوسف حينما أصدرت المجلة لم تمتلك أي شيء ولكنها حاربت حتى أصبحنا ما عليه الآن لذلك نعتبر اليوم عيد للحرية، وأكمل أنه شرف بتولي رئاسة تحرير المجلة من 5 أشهر فقط، وتابع: وبالرغم من التحديات اخترنا الطريق الصعب عن طريق سلسلة من الإصدارات الفنية والسياسية وفتح حوارات مع جميع الكتاب والتحدث عن تاريخ روزاليوسف وأعددنا 5 إصدارات خاصة بالمئوية.

وقد بدأ احتفال مؤسسة روز اليوسف بمناسبة مرور عام على صدورها بكلمة افتراضية لمؤسستها السيدة روز اليوسف بتقنية الذكاء الاصطناعي جاء فيها: إن مجلة روز اليوسف فكرة بدأت منذ مائة عام يوم قررت ان يكون للفن رأي وللكمة موقف لا يساوم.

وتابعت: لم اتصور ان تصل هذه المجلة الى مئويتها لكني امنت ان الفكرة القوية لا تموت وان المبادئ تبقى حية، إن مئوية روز اليوسف ليست احتفال بماض مضى بل عهد لمستقبل جديد، لا تجعلوا التاريخ قيدا بل منطلقا كونوا مختلفين جريئين منحازين للانسان والحق.

وقد تم عرض فيلم تسجيلي عن تاريخ المجلة الحافل بالمعارك الصحفية، والتحقيقات الميدانية، والحوارات الكبرى، والرسائل النادرة، إلى جانب التغطيات الفنية والثقافية والسياسية التي شكّلت جزءًا من ذاكرة الصحافة المصرية والعربية.

وتحدث رؤساء تحرير المجلة السابقين عن القضايا الصحفية التى خاضتها طوال السنوات الماضية.

وقد انطلقت منذ قليل احتفالية مؤسسة روزاليوسف بمئوية المجلة ، التي صدر العدد الأول لها 25 أكتوبر 1925، وذلك بحضور ومشاركة عددا من الوزراء والسياسيين وكبار الكتاب وقيادات الهيئات الإعلامية وعددا من رؤساء التحرير .

وحضر من الوزراء محمود فوزي وزير شئون مجلس النواب والشيوخ والاتصال السياسي، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وحضر أيضا عدد من ممثلي دار الإفتاء والكنيسة المصرية، بالإضافة إلى إبراهيم صابر محافظ القاهرة، و المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأعضاء الهيئة، وهبة صادق رئيس مجلس إدارة روز اليوسف، وأحمد إمبابي رئيس تحرير مجلة وموقع روز اليوسف، وأيمن عبد المجيد رئيس تحرير جريدة روز اليوسف الورقية، ورؤساء تحرير اصدارات روز اليوسف السابقين.

وحضر أيضا خالد البلشي نقيب الصحفيين، والدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، والكاتب الصحفي سمير عمر، رئيس القطاع الإخباري بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور أحمد محمود، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، والدكتور مصطفى الفقي، الخبير السياسي والإعلامي مصطفى بكري، وكرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الأعلام السابق، وعبد المحسن سلامة عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وحسين الزناتي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، والدكتور أسامة السعيد، رئيس تحرير جريدة الأخبار، وعدد من رؤساء تحرير ورؤساء مجالس الإدارات بالصحف القومية.

