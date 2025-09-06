كيف يضمن الرئيس الشرع السفر إلى مقر الأمم المتحدة بنيويورك دون عوائق قانونية؟

من المقرر أن يشارك الرئيس السوري أحمد الشرع في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تُعقد الشهر الجاري في نيويورك، وذلك رغم اعتراض البعض على ذلك إلا أن الضوء الأخضر الأمريكي يمنع ذلك.

ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف "هيئة تحرير الشام"، الفصيل الذي كان يقوده الشرع سابقا، من قوائمها لـ"المنظمات الإرهابية الأجنبية".

وفي يوليو 2025، دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن إلى تعديل العقوبات على سوريا، بما في ذلك النظر في رفع العقوبات عن الشرع و"هيئة تحرير الشام"، وذلك في إطار دعم الحكومة السورية المؤقتة في محاربة الجماعات المتشددة.

وأوردت"سكاي نيوز عربية" ما قاله قانوني من أن الولايات المتحدة كانت قد فرضت على الشرع عقوبات لكنها أعلنت قبل أشهر رفع معظم العقوبات الاقتصادية على سوريا مع بقاء العقوباتة الأممية قائمة.

أبقى قرار مجلس الأمن رقم 2734 الذي تم تبنيه عام 2024 على آلية تمنح استثناءات من حظر السفر، وبالتالي لجنة العقوبات يمكنها أن تصدر إعفاء محدد للسفر إذا كان الغرض ضروريا كالمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة.

ولهذا، فيمكن للشرع المشاركة بالجمعية العامة وسفره إلى نيويورك عبر إعفاء قانوني خاص يتوافق مع الأمم المتحدة.

لن تعني الزيارة تجاوز العقوبات وانما ستكون نتيجة آلية قانونية تسمح بالجمع بين احترام نظام العقوبات من جهة وضمان مشاركة سوريا من جهة أخرى.