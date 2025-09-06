ترامب: قمة مجموعة العشرين ستعقد فى ميامي العام المقبل

من المزمع انعقاد قمة العشرين المقبلة في أمريكا حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القمة لعام 2026 ستعقد في مدينة ميامي بولاية فلوريدا.

تعد بذلك القمة هي المرة الأولى التي تستضيف فيها الولايات المتحدة اجتماع الاقتصادات الكبرى منذ ما يقرب من عقدين.

قال ترامب للصحفيين، خلال مؤتمر عقد في المكتب البيضاوي الليلة الماضية، "تزامنًا مع احتفالنا بالذكرى الـ 250 لتأسيس دولتنا العام المقبل، تتشرف الولايات المتحدة باستضافة قمة مجموعة العشرين هنا في أمريكا، للمرة الأولى منذ ما يقرب من 20 عامًا".

وأضاف، أن جدول أعمال القمة سيركز على تحقيق الازدهار الاقتصادي من خلال إلغاء اللوائح التنظيمية المرهقة وتوفير الطاقة بأسعار معقولة وريادة التقنيات الجديدة.

أوضح ترامب أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت سيعمل على صياغة برنامج القمة، مشيرًا إلى أن القمة ستعقد في ملعب ترامب ناشيونال دورال للجولف في ميامي لقربه من مطار ميامي الدولي.