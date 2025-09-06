مقتـ.ل شخصين في تحطم طائرة بولاية كولورادو الأمريكية

لقي شخصان حتفهما أمس الجمعة إثر تحطم طائرة صغيرة واشتعال النيران فيها بالقرب من مطار في أحد ضواحي دنفر بولاية كولورادو الأمريكية.

وأكدت ديبورا تاكاهارا، المتحدثة باسم الجهة الرسمية المسؤولة عن حفظ الأمن وإنفاذ القانون في مقاطعة دوجلاس، أن الحادث وقع جنوب مطار سنتينيال مباشرة، مشيرة إلى أن التقارير الأولية أشارت إلى انفجار الطائرة.

وأوضحت تاكاهارا أن الطائرة تحطمت في موقف سيارات ضمن مجمع مكتبي صناعي، فيما تواصل السلطات التحقيق لتحديد أسباب الحادث بالكامل.

تحطمت الطائرة من نوع بيتش كرافت بي إي 35 مع شخصين على متن الطائرة بعد فترة وجيزة من الإقلاع من ، خارج دنفر ، حوالي الساعة 6.25 صباحًا ، وفقًا لإدارة الطيران الفيدرالية.