قاضي فيدرالي يمنع ترامب من ترحيل الفنزويليين

أصدر قاض فيدرالي حكما يمنع إدارة ترامب من إنهاء الحماية القانونية المؤقتة التي منحت أكثر من مليون شخص من هايتي وفنزويلا الحق في العيش والعمل في الولايات المتحدة.

يعني حكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية إدوارد تشين في سان فرانسيسكو لصالح المدعين أن 600 ألف فنزويلي انتهت صلاحيات حمايتهم المؤقتة في أبريل، أو كانت على وشك الانتهاء في 10 سبتمبر، يتمتعون بوضع قانوني يسمح لهم بالبقاء والعمل في الولايات المتحدة.



كما يُبقي الحكم على الحماية لنحو 500 ألف هايتي.

وبخ القاضي تشين وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم لإلغاء الحماية الممنوحة للفنزويليين والهايتيين والتي قال القاضي إنها عدم مراعاة للظروف التي ستهجرهم "إلى ظروف خطيرة لدرجة أن وزارة الخارجية تنصح بعدم السفر إلى بلدانهم الأصلية".

وقال إن تصرفات نويم تعسفية، وأنها تجاوزت سلطتها في إنهاء الحماية التي قدمتها إدارة بايدن.

أضاف تشين :"طبقت الإدارات الرئاسية القانون على مدى 35 عامًا بناءً على أفضل المعلومات المتاحة وبالتشاور مع الجهات الأخرى، "وهي عملية تتطلب دراسة وتحليلًا دقيقين. وحتى الآن".

