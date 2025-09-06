قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رحلة البنتاجون من وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب.. هل يمهد ترامب لحرب عالمية ثالثة ؟
الكاريبي المشتعل.. جذور الأزمة بين أمريكا وفنزويلا | تقرير
تعليق أيمن يونس على فوز منتخبنا الوطني أمام إثيوبيا
أبرز مباريات اليوم السبت 6-9-2025 والقنوات الناقلة
زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب أفغانستان مجددا بعد أيام من هزات مدمرة
قاضي فيدرالي يمنع ترامب من ترحيل الفنزويليين
الحرب على غزة.. الصين تنضم رسميًا إلى إعلان نيويورك حول حل الدولتين
نجاح عملية نادرة ومعقدة لطفل بمستشفى إهناسيا التخصصي في بني سويف
الذهب طالع.. اعرف سعر عيار 21 وصل كام اليوم السبت 6 -9
15 جنيها دفعة واحدة.. تحرك أسعار البيض اليوم السبت
الذهب يرتفع لمستوى قياسي جديد بعد بيانات الوظائف الأميركية
جيش الاحتلال يعلن المواصي منطقة آمنة ويدعو سكان غزة للانتقال إليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قاضي فيدرالي يمنع ترامب من ترحيل الفنزويليين

ترامب
ترامب
محمد على

أصدر قاض فيدرالي حكما يمنع إدارة ترامب من إنهاء الحماية القانونية المؤقتة التي منحت أكثر من مليون شخص من هايتي وفنزويلا الحق في العيش والعمل في الولايات المتحدة.

يعني حكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية إدوارد تشين في سان فرانسيسكو لصالح المدعين أن 600 ألف فنزويلي انتهت صلاحيات حمايتهم المؤقتة في أبريل، أو كانت على وشك الانتهاء في 10 سبتمبر، يتمتعون بوضع قانوني يسمح لهم بالبقاء والعمل في الولايات المتحدة. 


كما يُبقي الحكم على الحماية لنحو 500 ألف هايتي.

وبخ القاضي تشين وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم لإلغاء الحماية الممنوحة للفنزويليين والهايتيين والتي قال القاضي إنها عدم مراعاة للظروف التي ستهجرهم "إلى ظروف خطيرة لدرجة أن وزارة الخارجية تنصح بعدم السفر إلى بلدانهم الأصلية".

وقال إن تصرفات نويم تعسفية، وأنها تجاوزت سلطتها في إنهاء الحماية التي قدمتها إدارة بايدن.

أضاف تشين :"طبقت الإدارات الرئاسية القانون على مدى 35 عامًا بناءً على أفضل المعلومات المتاحة وبالتشاور مع الجهات الأخرى، "وهي عملية تتطلب دراسة وتحليلًا دقيقين. وحتى الآن".
 

قاضي فيدرالي ترامب الفنزويليين إدارة ترامب فنزويليين والهايتيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطع الكهرباء

لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط

زعيم كوريا الشمالية

صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل محاولة التجسس الفاشلة على زعيم كوريا الشمالية

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 6-9-2025

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو القادمة بتصفيات كأس العالم

محمود سامي قنبير

بعد مكالمة الرئيس السيسي له.. من هو الدكتور محمود سامي قنيبر؟

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

98 % لهندسة البترول 90.2% للتربية .. بشرى سارة لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2025

صورة موضوعية

شاب قتـ.ل أمه و طعن أبوه ..تفاصيل مذبحـ.ة حي الأمل في رأس غارب

ترشيحاتنا

هل على مال اليتيم زكاة؟

هل تجب الزكاة في مال اليتيم؟ الدكتور عطية لاشين يجيب

الدكتور علي جمعة

علي جمعة: كل الأكوان فرحت بقدوم النبي وأظهرت حبها له في منشئه ووجوده

الدكتور يسري جبر

يسري جبر: الإنسان الكامل لا يرى للناس عيوبا

بالصور

في ذكراه.. قصة حب فؤاد المهندس وشويكار من المسرح إلى عش الزوجية

فؤاد المهندس
فؤاد المهندس
فؤاد المهندس

فستان لافت.. ملك زاهر تخطف الأنظار بجمالها عبر إنستجرام

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

وصفة سحرية تقضي على اسمرار البشرة بعد المصيف وتعيد لك نضارتك

وصفة سحرية تقضي على اسمرار البشرة بعد المصيف وتعيد لكِ نضارتكِ
وصفة سحرية تقضي على اسمرار البشرة بعد المصيف وتعيد لكِ نضارتكِ
وصفة سحرية تقضي على اسمرار البشرة بعد المصيف وتعيد لكِ نضارتكِ

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن
عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن
عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن

فيديو

التيك توكر محمد عبد العاطى

سيارة فارهة وحساب بالملايين.. نهاية غير متوقعة للتيك توكر محمد عبد العاطي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد