رسالة يهود المجر المعارضين لحرب غزة تثير جدلا واسعا.. ماذا قالوا؟

أثار بيان وقعه اكثر من 300 يهودي من المجر عاصفة من الجدل بعد ان ادانوا فيه حرب اسرائيل على غزة وانتقدوا في الوقت نفسه المؤسسات اليهودية المحلية التي يعتبرونها منحازة بالكامل للحكومة الاسرائيلية.

الرسالة التي نشرت على الانترنت سرعان ما جمعت ما يزيد عن 1400 توقيع من يهود وغير يهود، وجاء فيها:

"التصريحات المتطرفة والاحادية الصادرة عن الحكومة الاسرائيلية الحالية والمنظمات اليهودية المحلية التي تهيمن على الخطاب العام في المجر لا تمثلنا ولا تتحدث باسمنا. نحن هنا ايضا، ونعلن موقفنا."

تضامن مع جميع الضحايا

البيان اعرب عن تضامن الموقعين مع جميع اطراف الصراع، بمن فيهم ضحايا طوفان الأقصى في 7 اكتوبر داخل اسرائيل، والمدنيون الفلسطينيون الذين استشهدوا في غزة، اضافة الى المحتجزين الذين ما زالوا أسرى ومئات الالاف من سكان القطاع الذين يواجهون "دمارا وحشيا وتجويعا متعمدا".

من بين الموقعين شخصيات بارزة مثل:

كاتالين كيليمن، اول امرأة حاخام في المجر.

الشاعر المعروف لايوس بارتي ناجي.

المؤرخ المختص بالمحرقة لازلو كارساي.

الطبيب والكاتب جابور ماتيه، المقيم بمعظم وقته في الخارج.

قيود على حرية التعبير

واشارت الرسالة الى ان المظاهرات المناهضة للحرب محظورة فعليا في المجر، وان وسائل الاعلام تخضع لقيود شديدة، مما يحد من النقاشات المتوازنة حول الصراع. واكدت ان اصوات اليهود المعارضين للنهج الاسرائيلي يتم اسكاتها، حيث تم الغاء دعوات لعدد من المتحدثين اليهود لمجرد عدم تبنيهم مواقف الحكومة الاسرائيلية.

الموقعون اختتموا رسالتهم بالتحذير:

“نحن نعرف من تاريخ اليهود في المجر ما ثمن الصمت.”

تأتي هذه الرسالة في وقت تشهد فيه العلاقات بين بودابست وتل ابيب تقاربا لافتا؛ اذ يعتبر رئيس الوزراء المجري فيكتور اوربان احد اقوى حلفاء رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في اوروبا. وكانت المجر قد اعلنت في وقت سابق انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية بعد اصدار الاخيرة مذكرة توقيف بحق نتنياهو بتهم ارتكاب جرائم حرب.