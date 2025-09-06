قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أرقام محمد صلاح مع منتخب مصر عبر التاريخ ..شاهد
خالد طلعت يهاجم حسام حسن بسبب تشكيل المنتخب الوطني.. ماذا قال؟
وداعا لإعادة الترجمة.. جوجل تكسر حدود اللغة بميزة جديدة في Circle to Search
هل ولد رسول الله وتوفي في نفس اليوم؟.. انتبه لـ3 أسرار
خبر سار لـ الطلاب .. اشتراكات مترو الخط الثالث متاحة اليوم
اللي مش قد الخلفة مايخلفش .. شريف مدكور يعلق علي قرار الصحة بشأن القيصرية
ترامب: مفاوضات عميقة جدًا مع حماس وضغط هائل لتبادل الأسرى
المركب هتغرق.. ميدو يحذر من 3 لاعبين في التشكيل الأساسي لحسام حسن
في أحسن منهم .. جمال عبد الحميد يطالب برحيل الحضري وأحمد حسن عن المنتخب
الغندور ينتقد حسام حسن بسبب تجاهل نجم الدوري الفرنسي فى منتخب مصر
سيئ وضعيف.. خالد الغندور ينتقد أداء منتخب مصر أمام إثيوبيا
زيلينسكي يدعو بوتين لزيارة كييف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: مفاوضات عميقة جدًا مع حماس وضغط هائل لتبادل الأسرى

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة أن الولايات المتحدة تجري «مفاوضات عميقة جدًا» مع حركة حماس من أجل الإفراج الفوري عن جميع الأسرى في غزة. وفي تصريحاته، حذر ترامب من أن استمرار احتجاز الأسرى سينتهي بـ«وضع صعب وقاسٍ»، وقال إن المطالب التي تقدم بها حماس «معقولة في بعض جوانبها». لكنه أضاف أن «من بين العشرين شخصًا، قد يكون بعضهم قد توفّي مؤخرًا»

في المقابل، أمن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موقفًا يقضي بأن إنهاء هذا الصراع مرتبط بـ:

  1. الإفراج التام عن الأسرى
  2. نزع سلاح حماس
  3. السيطرة الإسرائيلية الأمنية علي قطاع غزة
  4. تشكيل إدارة مدنية جديدة في غزة.

ردود فعل من الطرفين

حماس، وفقًا لـ"رويترز"، أكدت استعدادها للدخول في اتفاق شامل بشأن غزة، يشمل الإفراج عن كافة الأسرى مقابل الإفراج عن عدد معين من الأسرى الفلسطينيين. ولكن مكتب نتنياهو رد بأن ما تطرحه حماس لا يرقى إلى مستوى الجدية المطلوبة، وأكد أن السلام لن يتحقق إلا بشروط إسرائيلية واضحة.

وفي إطار تصعيد عسكري، شنت القوات الإسرائيلية ضربات على مبانٍ شاهقة في غزة، وبدأت هجومًا أوسع يهدف إلى احتلال المدينة وتفكيك بنى حماس التحتية. بينما أعلن ترامب دعمه لهذه الخطوات، حذر من أن الهجوم قد يعرض الأسرى للخطر، وسط تناقضات داخل القيادة الأمنية الإسرائيلية حول طريقته.

في وقت سابق، نشرت حماس فيديو يضم اثنين من الأسرى، أظهر الجمهور مدى التوتر الدولي والدعوات المتجددة لإيجاد مخرج دبلوماسي للوضع الراهن.

تدمج تصريحات ترامب بين عروض دبلوماسية وإشارات على تداعيات محتملة في حال فشل المفاوضات، مما يرمز إلى أسلوب «العصا والجزرة» في المفاوضات.

ويذكر تصريح الرئيس الأمريكي حول احتمال وفاة بعض الأسرى مؤخرًا بالعواقب الإنسانية المأساوية للوضع، ويدفع إلى تسريع الحلول.

ترامب حماس غزة نتنياهو الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطع الكهرباء

لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط

زعيم كوريا الشمالية

صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل محاولة التجسس الفاشلة على زعيم كوريا الشمالية

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 6-9-2025

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو القادمة بتصفيات كأس العالم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

98 % لهندسة البترول 90.2% للتربية .. بشرى سارة لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2025

تنسيق الجامعات 2025

59.9 %تكنولوجيا الصناعةوالطاقةو50%تربية و56.3%خدمة اجتماعية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

محمود سامي قنبير

بعد مكالمة الرئيس السيسي له.. من هو الدكتور محمود سامي قنيبر؟

ترشيحاتنا

المنتخب الوطني

المنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس العرب يختتم استعداداته لمواجهة تونس وديًا..صور

احمد عبد الباسط

أحمد عبد الباسط يطرح سؤالاً مثيرا بشأن منتخب مصر

مرتضى منصور

أداء رجولي.. مرتضى منصور يعلق على فوز منتخب مصر أمام إثيوبيا

بالصور

فستان لافت.. ملك زاهر تخطف الأنظار بجمالها عبر إنستجرام

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

وصفة سحرية تقضي على اسمرار البشرة بعد المصيف وتعيد لك نضارتك

وصفة سحرية تقضي على اسمرار البشرة بعد المصيف وتعيد لكِ نضارتكِ
وصفة سحرية تقضي على اسمرار البشرة بعد المصيف وتعيد لكِ نضارتكِ
وصفة سحرية تقضي على اسمرار البشرة بعد المصيف وتعيد لكِ نضارتكِ

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن
عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن
عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن

سر الجدات للباحثات عن الجمال.. وصفة طبيعية لتطويل الشعر في 7 أيام

وصفة سحرية لتطويل الشعر في 7 أيام فقط
وصفة سحرية لتطويل الشعر في 7 أيام فقط
وصفة سحرية لتطويل الشعر في 7 أيام فقط

فيديو

التيك توكر محمد عبد العاطى

سيارة فارهة وحساب بالملايين.. نهاية غير متوقعة للتيك توكر محمد عبد العاطي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد