قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مباراة مأساوية في الدقهلية تنتهي بوفاة لاعب شاب بعد ابتلاع لسانه
چون ادوارد وفيريرا يُجهزان قائمة الراحلين عن الزمالك
إخلاء مبنى الكابيتول في ولاية وايومنج الأمريكية بسبب عبوة ناسفة
مانشستر سيتي لـ عمر مرموش بعد عودته من الإصابة: «مرحب برجوعك يا برنس»
أحمد عادل: شيكابالا تم إجباره على الاعتزال.. وريبيرو لم يكن على مستوى الأهلي
ليس منزله .. هيلاري كلينتون تهاجم ترامب لبناء قاعة رقص في البيت الأبيض
دعاء آخر يوم من شهر ربيع الآخر.. كلمات تفتح لك أبواب الرزق والخير
«الفقي»: مصر وعاء حضاري مُتجدّد لا ينضب وأي اكتشاف أثري بها يتصدّر الصحف العالمية|فيديو
بدء أعمال هدم جزء من البيت الأبيض لبناء قاعة رقص
بإطلالة جذابة ومثيرة.. أول ظهور لـ رنا رئيس بعد تعرضها لأزمة صحية | شاهد
برعاية رئيس الوزراء وحضور نجوم السياسة والفن.. اليوم احتفالية خاصة بمئوية روزاليوسف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الخارجية: مصر ستدافع عن أمنها المائي.. وأحمد موسى: 4 مليارات يورو شريحة ثانية ستعلن من الاتحاد الأوروبي بدعم مصر | اخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
هاني حسين

تناولت برامج التوك شو، عددًا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي..


وزير الخارجية: تعنت إثيوبيا أوصل مفاوضات سد النهضة لطريق مسدود.. ومصر ستدافع عن أمنها المائي
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أنه يوجد فى إفريقيا والعالم العربي نسب تسرب من التعليم عالية جدا، وهناك مناطق لا يوجد بها مدارس، فبالتالي التعليم عن بعد مسألة مهمة جدا، وبالتأكيد عندما يكون هناك مدير عام مصري وإفريقي وعربي بمنظمة الأمم المتحدة للعلوم والفنون والثقافة والتعليم “اليونسكو".


وزير الخارجية: أسرتي كانت بسيطة للغاية وأكلنا بسيط.. ووالدي معاه الابتدائية فقط
تحدث الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية وشؤون المصريين في الخارج، عن تفاصيل حياته الشخصية ونشأته في محافظة أسيوط .


الأسعار أول نوفمبر.. 12 ألف تأشيرة لحج الجمعيات الأهلية | تفاصيل
أعلن الدكتور أيمن عبدالموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، أن التقديم لحج الجمعيات الأهلية للعام الجاري سيبدأ غدًا، 22 أكتوبر، ويستمر حتى 6 نوفمبر 2025، مشيرًا إلى أن عدد التأشيرات المخصصة للحج هذا العام يبلغ 12 ألف تأشيرة، وفقًا لقرار مجلس الوزراء.


تعليم المنوفية: ظهور حالات "جدري الماء" بمدرسة الباجور خفيف ولا يمثل خطورة
أكد الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن عدد الطلاب المصابين بمرض الجديري المائي في إحدى مدارس مركز الباجور بلغ 24 حالة، مشيرًا إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات جديدة اليوم.

توجيه عاجل من الحكومة لضمان عدم زيادة أسعار السلع بشكل غير مبرر
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء أكد على أهمية ضبط أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية في الأسواق.

باسم يوسف: هوس بين الأوساط الدينية بأمريكا بحرب مدمرة فى الشرق الأوسط
أكد الإعلامي باسم يوسف: “من المفترض الدين ميدخلش فى السياسة، وموضوع المسيحية الصهيونية موجودة فى أمريكا، ومعظم الصهاينة فى أمريكا يتبعوا هذه الفكرة".

تفاصيل ضخ 7.4 مليار يورو استثمارات أوروبية لمصر .. السفير أحمد أبو زيد يكشف
أكد السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورج، أن الاتحاد الأوروبي حريص على عقد القمة مع مصر، موضحًا أن الاتحاد يسعى لتعظيم المنافع المشتركة مع القاهرة.

أحمد موسى: 4 مليارات يورو شريحة ثانية ستعلن من الاتحاد الأوروبي بدعم مصر
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن 4 مليارات يورو شريحة ثانية ستعلن من الاتحاد الاوروبي بدعم مصر.


العالم كله هيتفرج.. زاهي حواس: المتحف المصري الكبير أهم مشروع ثقافي فى القرن الـ21
قال الدكتور زاهي حواس، عالم الأثار المصري، إن لديه معلومات أن إفتتاح المتحف المصري الكبير سيكون عظيم جدا، أى مفاجأة للعالم كله.

أحمد موسى الخارجية مصر غزة بروكسل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

يخسر 2000 جنيه.. سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

خلع ضوافرها وعض وجهها

تفاصيل مرعبة فى حادث ضحية بورسعيد.. بسبب صينية بطاطس زوجها ألقاها من البلكونة

سعر الذهب في مصر

تراجع جديد.. أسعار الذهب بمستهل التعاملات المسائية يوم الثلاثاء

الخطيب وحسام غالي

يا أبيض أو أسود| تفاصيل جديدة في أزمة حسام غالي ورئيس الأهلي

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب أولى و 2 ثانوي

الذهب عالميا

تحذيرات.. الارتفاع التاريخي في أسعار الذهب قد يكون مؤقتا | تفاصيل

المجني عليه والجاني

٣ قرارات عاجلة من النيابة العامة في حادث مصرع طفل الإسماعيلية

ترشيحاتنا

مباراة الهلال والسد

الهلال السعودي يضرب السد القطري بثلاثية في دوري أبطال آسيا للنخبة

أحمد شوبير

شوبير ينتقد تصرفات رئيس قطاع ناشئي بيراميدز: ما حدث أمام الأهلي لا يليق بنادٍ كبير

أسامة نبيه

خالد الغندور: اتحاد الكرة يرفض مبررات أسامة نبيه ويقترب من إعلان إقالته

بالصور

شم زيت الورد يوميًا .. سر جديد لتعزيز الذاكرة ومحاربة الخرف

فوائد أستنشاق زيت الورد في تحسين الذاكرة على المدى الطويل
فوائد أستنشاق زيت الورد في تحسين الذاكرة على المدى الطويل
فوائد أستنشاق زيت الورد في تحسين الذاكرة على المدى الطويل

العرض الخاص والأول لفيلم السادة الأفاضل في مهرجان الجونة | صور

نجوم الفن على ريد كاربت فيلم "السادة الأفاضل" بمهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت فيلم "السادة الأفاضل" بمهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت فيلم "السادة الأفاضل" بمهرجان الجونة

صناع فيلم الحياة بعد سهام يحتفون بعرضه على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة

أبطال فيلم الحياة بعد سهام
أبطال فيلم الحياة بعد سهام
أبطال فيلم الحياة بعد سهام

حسين فهمي : دعمت القضية الفلسطينية بمهرجان القاهرة .. والجونة برع في إظهار معاناة غزة

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

فيديو

رنا رئيس

بإطلالة جذابة ومثيرة.. أول ظهور لـ رنا رئيس بعد تعرضها لأزمة صحية | شاهد

المعتمر والحمامة

لقطة نادرة.. حمامة تهبط على رأس معتمر أثناء الطواف

رجل هندي يعود من "المـ.ــوت"

رجل هندي يعود من المـ.ــوت .. والسبب أغرب مما تتخيل

فستان رانيا يوسف

بفستان جريء ولامع.. رومانسية وحب رانيا يوسف لزوجها في مهرجان الجونة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

المزيد