وزير الخارجية: مصر ستدافع عن أمنها المائي.. وأحمد موسى: 4 مليارات يورو شريحة ثانية ستعلن من الاتحاد الأوروبي بدعم مصر | اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، عددًا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي..



وزير الخارجية: تعنت إثيوبيا أوصل مفاوضات سد النهضة لطريق مسدود.. ومصر ستدافع عن أمنها المائي

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أنه يوجد فى إفريقيا والعالم العربي نسب تسرب من التعليم عالية جدا، وهناك مناطق لا يوجد بها مدارس، فبالتالي التعليم عن بعد مسألة مهمة جدا، وبالتأكيد عندما يكون هناك مدير عام مصري وإفريقي وعربي بمنظمة الأمم المتحدة للعلوم والفنون والثقافة والتعليم “اليونسكو".



وزير الخارجية: أسرتي كانت بسيطة للغاية وأكلنا بسيط.. ووالدي معاه الابتدائية فقط

تحدث الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية وشؤون المصريين في الخارج، عن تفاصيل حياته الشخصية ونشأته في محافظة أسيوط .



الأسعار أول نوفمبر.. 12 ألف تأشيرة لحج الجمعيات الأهلية | تفاصيل

أعلن الدكتور أيمن عبدالموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، أن التقديم لحج الجمعيات الأهلية للعام الجاري سيبدأ غدًا، 22 أكتوبر، ويستمر حتى 6 نوفمبر 2025، مشيرًا إلى أن عدد التأشيرات المخصصة للحج هذا العام يبلغ 12 ألف تأشيرة، وفقًا لقرار مجلس الوزراء.



تعليم المنوفية: ظهور حالات "جدري الماء" بمدرسة الباجور خفيف ولا يمثل خطورة

أكد الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن عدد الطلاب المصابين بمرض الجديري المائي في إحدى مدارس مركز الباجور بلغ 24 حالة، مشيرًا إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات جديدة اليوم.

توجيه عاجل من الحكومة لضمان عدم زيادة أسعار السلع بشكل غير مبرر

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء أكد على أهمية ضبط أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية في الأسواق.

باسم يوسف: هوس بين الأوساط الدينية بأمريكا بحرب مدمرة فى الشرق الأوسط

أكد الإعلامي باسم يوسف: “من المفترض الدين ميدخلش فى السياسة، وموضوع المسيحية الصهيونية موجودة فى أمريكا، ومعظم الصهاينة فى أمريكا يتبعوا هذه الفكرة".

تفاصيل ضخ 7.4 مليار يورو استثمارات أوروبية لمصر .. السفير أحمد أبو زيد يكشف

أكد السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورج، أن الاتحاد الأوروبي حريص على عقد القمة مع مصر، موضحًا أن الاتحاد يسعى لتعظيم المنافع المشتركة مع القاهرة.

أحمد موسى: 4 مليارات يورو شريحة ثانية ستعلن من الاتحاد الأوروبي بدعم مصر

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن 4 مليارات يورو شريحة ثانية ستعلن من الاتحاد الاوروبي بدعم مصر.



العالم كله هيتفرج.. زاهي حواس: المتحف المصري الكبير أهم مشروع ثقافي فى القرن الـ21

قال الدكتور زاهي حواس، عالم الأثار المصري، إن لديه معلومات أن إفتتاح المتحف المصري الكبير سيكون عظيم جدا، أى مفاجأة للعالم كله.