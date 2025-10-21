توجيه عاجل من الحكومة لضمان عدم زيادة أسعار السلع بشكل غير مبرر

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء أكد على أهمية ضبط أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية في الأسواق.

وقال الحمصاني في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز”: " رئيس الوزراء أكد على أهمية التزام التجار بإعلان الأسعار على السلع بشكل واضح وعدم وجود أي زيادات غير مبررة في الأسعار ".

وتابع الحمصاني: "الحكومة تعمل على ضمان وفرة السلع في الأسواق".

وأكمل: " يتم العمل على التنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية والسلاسل التجارية لضمان الحفاظ على أسعار السلع وتنظيم معارض لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين ".

وعن مواجهة التعدي على الأراضي الزراعية، قال الحمصاني : "من الضروري وقف أي تعديات على الاراضي الزراعية ومحاولات التعدي على حرم نهر النيل ورئيس الوزراء اكد ضرورة التصدي لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية ".

ولفت : "رئيس الوزراء اكد على التصدي لأي تجاوزات او مخالفات للبناء او تعد على الاراضي الزراعية خلال فترة الانتخابات البرلمانية ".