تفاصيل ضخ 7.4 مليار يورو استثمارات أوروبية لمصر .. السفير أحمد ابو زيد يكشف

أكد السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورج، أن الاتحاد الأوروبي حريص على عقد القمة مع مصر، موضحًا أن الاتحاد يسعى لتعظيم المنافع المشتركة مع القاهرة.

وقال السفير أبو زيد، خلال لقائه مع مجدي يوسف مراسل قناة صدى البلد، مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، إن العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي لا تختزل في الدعم المالي فقط، مشيرًا إلى أن هناك 5 مليارات يورو قروض ميسرة من الاتحاد الأوروبي إلى مصر.

وأضاف أن هناك مليار و800 مليون يورو لدعم الاستثمار الأوروبي في مصر، إضافة إلى 7.4 مليارات يورو كحزمة استثمارات أوروبية موجهة لمصر، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي يستثمر في قطاعات الطاقة والسياحة والتعليم والعديد من المجالات الأخرى.

وأوضح أن القطاع الخاص الأوروبي سيضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن البنوك الأوروبية والمؤسسات التمويلية ستسهم أيضًا في تلك الاستثمارات.

وأشار إلى أن مصر تمتلك إطارًا تشريعيًا جاذبًا للاستثمارات الأوروبية، مؤكدًا أن القاهرة حققت إنجازًا دبلوماسيًا تاريخيًا في قمة شرم الشيخ يشهد به العالم بأسره.

وتابع أن الأحداث الجارية في غزة تسببت في حالة من الضيق العالمي، لافتًا إلى أن أوروبا تدرك جيدًا ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي من جهود حثيثة لوقف إطلاق النار في غزة.