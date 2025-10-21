قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

تعليم المنوفية: ظهور حالات "جدري الماء" بمدرسة الباجور خفيف ولا يمثل خطورة

محمود محسن

أكد الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن عدد الطلاب المصابين بمرض الجديري المائي في إحدى مدارس مركز الباجور بلغ 24 حالة، مشيرًا إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات جديدة اليوم.

وأوضح محمد صلاح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن المدرسة تعمل بشكل طبيعي، مضيفًا أنه تم يوم الأحد التواصل مع مدير مديرية الصحة بالمنوفية، وهناك تعاون مستمر بين التربية والتعليم والصحة لمتابعة الموقف.

وأشار محمد صلاح، إلى أن الأطباء توجهوا إلى المدرسة وتم الكشف على جميع الطلاب، مؤكدًا أن المرض في حالاته الحالية خفيف ولا يمثل خطورة، وأن العملية التعليمية تسير بانتظام دون أي تعطيل.

وقال محمد صلاح، إن إصابات الجديري المائي تم الإبلاغ عنها الأحد الماضي، وحتى اليوم لم ترد أي شكاوى أو بلاغات جديدة، موضحًا أن من الناحية التعليمية لا توجد أي مشاكل في مدرسة الباجور، موضحًا أن فرق الطب الوقائي متواجدة داخل المدرسة وتتابع بشكل دوري الحالات المصابة، مشيرًا إلى أن الحالة الصحية العامة جيدة، وأن الطلاب المصابين ليسوا في فصل واحد، كما أن نسب الغياب طبيعية في أي يوم دراسي، وتابع: "مديرية الصحة تتابع الموقف وتطمئن الجميع على استقرار الأوضاع داخل المدارس".

