english EN
محافظات

جولة مفاجئة من وزير التعليم بـ 9 مدارس بسوهاج .. ورسالة حاسمة

جانب من زيارة الوزير بسوهاج
جانب من زيارة الوزير بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

في جولة ميدانية جديدة تعكس حرص وزارة التربية والتعليم على متابعة سير العملية التعليمية على أرض الواقع، زار الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، محافظة سوهاج، ضمن جولاته بمحافظات الصعيد لمتابعة انتظام الدراسة والاطمئنان على مستوى الأداء داخل المدارس.

رافق الوزير في الجولة الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

بدأ الوزير جولته بمدرسة نجع القنطرة الإعدادية المشتركة بإدارة المنشأة التعليمية، والتي تضم نحو 615 طالبًا وطالبة.

تفاصيل زيارة وزير التربية والتعليم لسوهاج

كما شارك الطلاب طابور الصباح، واستمع لفقرات الإذاعة المدرسية وتحية العلم، مثمنًا روح الانضباط والتنظيم داخل المدرسة.

وتفقد الوزير عددًا من الفصول الدراسية، واطلع على كتب التقييمات ومستوى مهارات القراءة، موجهًا بسرعة تصحيح الكتب ورصد الدرجات أولًا بأول لتحقيق متابعة دقيقة لأداء الطلاب.

ثم توجه إلى مدرسة نجع القنطرة الابتدائية القديمة، التي تضم 1202 طالبًا وطالبة، حيث تفقد الفصول وسجلات المعلمين، مشيدًا بالجهود المبذولة للحفاظ على انتظام العملية التعليمية ومستوى التحصيل الدراسي.

واستكمل جولته بزيارة مدرسة المنشأة الثانوية بنات، التي تضم 592 طالبة، وتابع خلالها حصة مادة العلوم المتكاملة، وأجرى حوارًا مفتوحًا مع الطالبات حول نظام البكالوريا المصرية.

واوضح أن النظام الجديد يهدف لتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور وتقليل الضغط النفسي على الطلاب، مع الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص في القبول الجامعي.

كما تطرق الوزير للحديث عن أهمية مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الجديدة، مؤكدًا أنها ستُدرَّس عبر منصة "كيريو" اليابانية، في إطار خطة الوزارة لإعداد جيل قادر على مواكبة التحول الرقمي ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

وشدد على أن الوزارة تستهدف جعل مادة البرمجة عنصرًا أساسيًا في المنظومة التعليمية لما تمثله من دور حيوي في تنمية مهارات الإبداع والابتكار لدى الطلاب.

وتوجه بعد ذلك إلى إدارة جرجا التعليمية، حيث زار مدارس أولاد غازي الإعدادية المشتركة وأولاد غازي الرسمية المتميزة للغات وجرجا الثانوية بنات الجديدة.

وخلال جولاته بهذه المدارس، تابع الفصول الدراسية واطلع على دفاتر التحضير والتقييمات، مشيدًا بمستوى الطلاب وانتظام الحضور داخل المدارس، كما استمع إلى آراء الطالبات حول المناهج الجديدة، وحاورهن بشأن نظام البكالوريا المصرية وأهميته في تنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي.

واستكمل الوزير جولته الميدانية بإدارة البلينا التعليمية، حيث تفقد مدارس مؤسسة منشأة برديس الابتدائية وبني حلوة للتعليم الأساسي والشهيد عبدالله عز الدولة بكير الثانوية للبنات، واطمأن على انتظام الدراسة وتسليم الكتب الدراسية والتقييمات للطلاب.

وأكد الوزير على ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة للعمل، وتنفيذ أعمال الصيانة والنظافة الدورية داخل المدارس لتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة تساعد على التحصيل والتفاعل الإيجابي.

وفي ختام زيارته، شدد الدكتور محمد عبد اللطيف على أن المتابعة الميدانية هي الأساس الحقيقي لتقييم الأداء وتحديد احتياجات المدارس بدقة، موجهًا القيادات التعليمية في سوهاج بضرورة التواصل المستمر مع الميدان، وتقديم الدعم الكامل للمدارس من أجل تحقيق أفضل النتائج التعليمية للطلاب.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج وزير التربية والتعليم وزير التعليم مدرسة

