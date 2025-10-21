لميس الحديدي لجيهان الشماشرجي: بيختاروكي للتمثيل عشان حلوة

أجابت الفنانة جيهان الشماشرجي على سؤال الإعلامية لميس الحديدي الذي وجهته لها قائلة:هل تشعرين أن المخرجين يختارونك لأنك جميلة؟لتجيب: "أكيد ده أحد العوامل، ودي حاجة مش بإيد الإنسان. ممكن الإنسان يبقى وشه حلو، لكن ما يشتغلش على صقل مهاراته في التمثيل ولا إحساسه على الكاميرا."



وكشفت خلال لقائها ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، أنها تعمل على نفسها في مهنة التمثيل من خلال الحصول على ورش متخصصة داخل مصر وخارجها، وقالت: "بدرس وبتعلم."



وقاطعتها الحديدي بسؤال: هل الورش دي ممكن تخليكي مش تلقائية في أداء الأدوار بدرجة كافية؟لترد جيهان: "فيه طرق معينة تخلي الفنان يعيش القصة بشكل حقيقي، وده يعتمد على وعي الممثل نفسه."



فعلّقت الحديدي: "عاجبني فيكي التلقائية الرهيبة، هل تشعرين بذلك من ردود فعل الجمهور؟"لتجيب جيهان: "في الأول ماحسيتش بده، لحد ما بدأت أقرأ تعليقات الجمهور."



وعن نشاطها السينمائي ورغبتها في تقديم المزيد من الأعمال، قالت:"نفسي أكيد، بحب السينما جدًا. صحيح بحب الدراما، لكن السينما حاجة مختلفة خالص."



أما عن قدوتها بين الفنانات فقالت:"يسرا، بعشقها وبحبها في كل حاجة. بحس إنها قفلت اللعبة خلاص، عملت كل حاجة وعملتها حلو أوي، وجابت آخر أي حاجة، ومحدش هيعرف يعلّي على اللي عملته."



وعن أعمالها الجديدة، كشفت:"في فيلم نازل قريب اسمه (أول ليلة)، ومسلسل اسمه (بطل العالم)."



أما عن النجم الذي تتمنى العمل معه فقالت:"بحب جيلي من الأولاد، ومن الجيل الأكبر بحب كريم عبد العزيز وأحمد عز."