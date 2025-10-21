جيهان الشماشرجي تخطف الأنظار بإطلالة جذابة في مهرجان الجونة

في خامس أيام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة، أطلت الفنانة جيهان الشماشرجي بإطلالة خلّابة بلون وردي ناعم.

ولاقت ترحيبًا واسعًا من الحضور على السجادة الحمراء، واستحسانًا كبيرًا عبر مواقع التواصل.

وارتدت الشماشرجي فستانًا طويلًا بتصميم أنثوي فاخر، جاء باللون الوردي الذي منحها طابعًا رقيقًا راقيًا، مع تنورة واسعة تضفي إحساسًا بالأميرة. نسّقت معه إكسسوارات لامعة ومجوهرات بسيطة، ولم تطغِ التفاصيل على الجمال الطبيعي لإطلالتها.

وقال متابعو الموضة إن اختيار اللون الوردي أعطى لها إشراقة مختلفة، وكسر توقعات اللون التقليدي للسجادة الحمراء بطريقة ذكية.

وأشاد عدد من الناقدين بأن الفستان اجتمع فيه «رقة وأناقة بلا افتعال».

يُذكر أن مهرجان الجونة يُعدّ من أبرز فعاليات السينما في المنطقة، حيث يجذب نجوم الفن والإعلام ويشهد إطلالات لافتة خلال أيامه.