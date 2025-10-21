قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه
بعد توقفها المفاجئ.. شاحنات المساعدات الإنسانية تصطف تمهيدًا لدخولها غزة
انطلاق حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين بـانتخابات مجلس النواب.. بعد غد
10 محظورات حددتها «الوطنية للانتخابات» على المترشحين لـ انتخابات مجلس النواب
البيت الأبيض يعلن تأجيل لقاء روبيو ولافروف
روسيا تعلن إسقاط 55 مسيرة أوكرانية خلال الليل
هل يجب على الأبناء الإنفاق على الوالدين؟.. الإفتاء: بـ3 شروط
بدأ العد التنازلي.. 11 يوما تفصلنا عن افتتاح المتحف المصري الكبير
استغاثات يومية.. متحدث الشباب والرياضة يكشف حجم الفساد بالإسماعيلي
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الثلاثاء 21-10-2025
أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 21-10-2025 والقنوات الناقلة
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

جيهان الشماشرجي تخطف الأنظار بإطلالة جذابة في مهرجان الجونة

الفنانة جيهان الشماشرجي
الفنانة جيهان الشماشرجي
أوركيد سامي

في خامس أيام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة، أطلت الفنانة جيهان الشماشرجي بإطلالة خلّابة بلون وردي ناعم.

ولاقت ترحيبًا واسعًا من الحضور على السجادة الحمراء، واستحسانًا كبيرًا عبر مواقع التواصل.

وارتدت الشماشرجي فستانًا طويلًا بتصميم أنثوي فاخر، جاء باللون الوردي الذي منحها طابعًا رقيقًا راقيًا، مع تنورة واسعة تضفي إحساسًا بالأميرة. نسّقت معه إكسسوارات لامعة ومجوهرات بسيطة، ولم تطغِ التفاصيل على الجمال الطبيعي لإطلالتها.

وقال متابعو الموضة إن اختيار اللون الوردي  أعطى لها إشراقة مختلفة، وكسر توقعات اللون التقليدي للسجادة الحمراء بطريقة ذكية. 

وأشاد عدد من الناقدين بأن الفستان اجتمع فيه «رقة وأناقة بلا افتعال».

يُذكر أن مهرجان الجونة يُعدّ من أبرز فعاليات السينما في المنطقة، حيث يجذب نجوم الفن والإعلام ويشهد إطلالات لافتة خلال أيامه.

