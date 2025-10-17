ماجدة خير الله: جيهان الشماشرجي الأرقي في مهرجان الجونة.. وطه الدسوقي لفت الأنظار

أعربت الناقدة ماجدة خير الله عن إعجابها بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الجديدة لعام 2025، التي أقيمت أمس، وكشفت عن رأيها في أبرز الإطلالات والفقرات التي شهدها الحفل.

وقالت ماجدة خير الله، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك»: «الفنانة جيهان الشماشرجي كانت الأكثر رقة وأناقة بلا افتعال في حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته الثامنة، أما النجم الشاب طه الدسوقي فقد أثار اهتمام جمهور المسرح وجمهور المنازل؛ من خلال فقرة الستاند أب كوميدي التي يشرح فيها معاناة فريق العاملين في لوكيشن تصوير أحد الأعمال الفنية».

وأضافت: «أما الفقرة الغنائية التي استعرضت مقاطع من أشهر موسيقى الأفلام؛ فقد أعجبني اختيار تيمات فيلمي لالالاند، ومليونير العشوائيات، وإن كنت أتصور أن وجود الموسيقى المميزة لسلسلة أفلام مهمة مستحيلة التي يلعب بطولتها توم كروز كان حيضيف ألق للفقرة الغنائية التي طالت بعض الشيء».