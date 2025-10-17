بـ البيجامة.. شيري عادل ودرة تشاركان إطلالة مثيرة من مهرجان الجونة

شاركت الفنانة شيري عادل، ودرة، صور من وجودهما في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة، إذ يرتديان نفس الأزياء.

ونشرت شيري عادل عبر حسابها بـ«انستجرام» صورة تجمعها مع درة ويرتديان نفس «البيجامة» السوداء، في مشهد طريف، وعلقت درة على الصورة قائلةً: «احتفالنا بعد الحفل.. حفل البيجامات».

واقيم امس الخميس 16 اكتوبر، حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الجديدة، بحضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.

https://www.instagram.com/reel/DP4pTypiFeE/?igsh=aGhtdmF2NmlmbjZ0

وحضر الحفل العديد من الفنانين بينهم محمود حميدة، طه الدسوقي، درة، أروى جودة وزوجها، بوسي شلبي، إيناس الدغيدي وزوجها، خالد سليم وزوجته، هاني رمزي وزوجته وغيرهم من الفنانين.

وارتدت العديد من النجمات فساتين مختلفة ومناسبة لهم، مثل يسرا التي اعتمدت اللون الأرجواني الفاتح، ومنة شلبي التي ارتدت «أوف وايت»، وخرجت نيللي كريم عن المألوف بارتدائها اللون الفسدقي، وتألقت الفنانة ميس حمدان بقصة شعر مختلفة، وخلال الحفل تعرضت منة شلبي لموقف محرج اثناء استلام الجائزة.









