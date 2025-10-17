قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025
موعد مباراة الأهلى وإيجل البوروندي في دوري أبطال إفريقيا
مودرن سبورت يواجه وادي دجلة بتشكيل هجومي في الدوري الممتاز
لو عايز تجمع أفراد أسرتك في لجنة انتخابية واحدة أو تغير مكان لجنتك.. اعرف الطريقة من الوطنية للانتخابات
دعاء يوم الجمعة للرزق وقضاء الحاجة.. لا تفوت وقت ساعة الإجابة
تصنيف الفيفا الجديد.. مصر تتقدم عالميًا.. وتراجع المغرب
بعد وقف إطلاق النار.. تجميد العقوبات ضد إسرائيل في الاتحاد الأوروبي
الكرملين: قمة بوتين وترامب قد تعقد خلال أسبوعين
الخطيب: حضور الجمعية العمومية 31 أكتوبر واجب ورسالة وفاء للأهلي
الخطيب: قائمتي الانتخابية مزيج من الخبرة والشباب لخدمة الأهلي
أخبار التوك شو| الأرصاد تكشف حالة الطقس في مصر.. أسعار الذهب والدولار اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

بـ البيجامة.. شيري عادل ودرة تشاركان إطلالة مثيرة من مهرجان الجونة

شيرى عادل
شيرى عادل
يمنى عبد الظاهر

شاركت الفنانة شيري عادل، ودرة، صور من وجودهما في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة، إذ يرتديان نفس الأزياء.

ونشرت شيري عادل عبر حسابها بـ«انستجرام» صورة تجمعها مع درة ويرتديان نفس «البيجامة» السوداء، في مشهد طريف، وعلقت درة على الصورة قائلةً: «احتفالنا بعد الحفل.. حفل البيجامات».

بـ«البيجامة».. شيري عادل ودرة يشاركون الجمهور إطلالة طريفة من مهرجان الجونة

واقيم امس الخميس 16 اكتوبر، حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الجديدة، بحضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.

https://www.instagram.com/reel/DP4pTypiFeE/?igsh=aGhtdmF2NmlmbjZ0

وحضر الحفل العديد من الفنانين بينهم محمود حميدة، طه الدسوقي، درة، أروى جودة وزوجها، بوسي شلبي، إيناس الدغيدي وزوجها، خالد سليم وزوجته، هاني رمزي وزوجته وغيرهم من الفنانين.

وارتدت العديد من النجمات فساتين مختلفة ومناسبة لهم، مثل يسرا التي اعتمدت اللون الأرجواني الفاتح، ومنة شلبي التي ارتدت «أوف وايت»، وخرجت نيللي كريم عن المألوف بارتدائها اللون الفسدقي، وتألقت الفنانة ميس حمدان بقصة شعر مختلفة، وخلال الحفل تعرضت منة شلبي لموقف محرج اثناء استلام الجائزة.

 



 

الفنانة شيري عادل ودرة مهرجان الجونة السينمائي حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

