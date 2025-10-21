غرفة سوهاج تبحث مع شعبة البوتاجاز وأصحاب المستودعات تحديات القطاع

عقد النائب خالد أبو الوفا، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة سوهاج، اجتماعًا موسعًا اليوم مع أعضاء شعبة البوتاجاز وعدد من أصحاب مستودعات البوتاجاز بالمحافظة، لبحث التحديات التي تواجههم في ظل الزيادات الأخيرة في تكاليف التشغيل والنقل.

جاء الاجتماع بحضور كلٍّ من أحمد اللبان نائب أول رئيس مجلس الإدارة، مؤمن الشاوري مدير عام الغرفة، والمستشار أحمد دنقل المستشار الاقتصادي للغرفة، ومن جانب مديرية التموين حضرت الدكتورة هالة أبو الفتوح عبد الرحيم مدير إدارة التجارة الداخلية بالمديرية.

ارتفاع تكاليف النقل

وناقش اللقاء أبرز المشكلات التي يعاني منها أصحاب المستودعات، وعلى رأسها ارتفاع تكاليف النقل بعد زيادة أسعار السولار، وارتفاع رسوم الحماية المدنية السنوية، وزيادة أعباء التأمينات الاجتماعية، إلى جانب الرسوم المفروضة من مجالس المدن، مما أدى إلى تآكل هامش الربح المخصص لأصحاب المستودعات خلال السنوات الأخيرة.

وقال النائب خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، إن الغرفة تعمل بشكل مستمر على رصد التحديات التي تواجه مختلف القطاعات التجارية في المحافظة، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد حلول توازن بين حقوق الدولة واستمرارية النشاط التجاري.

انتظام الخدمة

وأضاف أن قطاع توزيع البوتاجاز يُعد من القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطن اليومية، ومن الضروري دعمه للحفاظ على انتظام الخدمة وضمان وصول الأسطوانات للمواطنين بأسعار عادلة وجودة مستقرة.

إعادة النظر في هامش الربح

وأشار إلى أن الغرفة سترفع مذكرة رسمية لوزارة التموين والتجارة الداخلية تتضمن مقترحات عملية من أصحاب المستودعات، من أجل إعادة النظر في هامش الربح المخصص لهم بما يتناسب مع الزيادات الحالية في التكاليف.

وأكد أن الغرفة التجارية بسوهاج ستظل منصة حوار حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، وستواصل أداء دورها في دعم التجار والمستثمرين، وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة تعود بالنفع على المواطن والاقتصاد المحلي.