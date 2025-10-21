ختام الثلاثاء.. تباين أسواق المال العربية وبورصة مصر تخسر 2 مليار جنيه

أداء أسواق المال العربية ختام تعاملات الثلاثاء:

-ارتفاع هامشي لأسواق المال الإماراتية

-بورصة الكويت تغلق تعاملات اليوم مرتفعة

-البورصة المصرية تخسر 2 مليار جنيه في ختام التداولات

-أداء سلبي لمؤشر الأسهم السعودية الرئيسي

تباين أداء أسواق المال العربية ختام تعاملات اليوم، إذ ارتفعت بورصات الإمارات، مسقط، الكويت، قطر وتراجعت مصر، الأردن، البحرين، السعودية.

وخلال السطور التالية، يستعرض موقع “صدى البلد” حركة الأسواق العربية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025.

أسواق المال الإماراتية

شهدت أسواق المال الإماراتية( بورصتا أبوظبي ودبي ) ارتفاعا هامشيا، إذ اختتم مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية جلسة اليوم على ارتفاع طفيف، حيث أغلق عند 10,120.73 نقطة، مسجلاً ارتفاعًا قدره 22.62 نقطة بنسبة 0.22% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة.

شهدت جلسة اليوم نشاطًا ملحوظًا في التداولات، حيث بلغت قيمة التداولات 1.256 مليار درهم، بكمية تداول بلغت 303.883 مليون سهم نفذت عبر 18.952 أل صفقة.

أما أداء الأسهم فقد تباين، حيث ارتفعت أسعار أسهم 43 شركة، بينما انخفضت أسهم 32 شركة، في حين بقيت أسهم 16 شركة على ثبات خلال تعاملات اليوم.

وسجلت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 3.127 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم.

وسجل مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعًا طفيفًا ، ليغلق عند مستوى 5975.8 نقطة، مرتفعًا بنحو 21.01 نقطة بما يعادل 0.35%، بدعم من تحسن أداء عدد من الأسهم القيادية.

وبلغ إجمالي حجم التداول نحو 118.15 مليون سهم، بقيمة إجمالية تجاوزت 404.6 مليون درهم، من خلال 11,474 صفقة، ما يعكس نشاطًا ملحوظًا في تعاملات المستثمرين مع استمرار التركيز على الأسهم ذات السيولة العالية.

تشير بيانات القيمة السوقية لقطاعات سوق دبي المالي إلى هيمنة واضحة للقطاع المالي الذي يستحوذ على نحو 42.5% من إجمالي القيمة السوقية البالغة 1.012 تريليون درهم.

بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام 12.13 نقطة بنسبة بلغت 0.14%، ليبلغ مستوى 8895.33 نقطة.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 45.28 نقطة بنسبة بلغت 0.54%، ليبلغ مستوى 8458.03 نقطة.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 4.46 نقاط بنسبة بلغت 0.05%، ليبلغ مستوى 9443.95 نقطة.

وارتفع مؤشر (رئيسي 50) 33.06 نقطة بنسبة بلغت 0.38%، ليبلغ مستوى 8759.86 نقطة.

بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 5458.64 نقطة مرتفعًا 97.8 نقطة وبنسبة 1.82%، مقارنة مع آخر جلسة التداول التي بلغت 5360.89 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 72 مليونًا و616 ألفًا و508 ريالات عُمانية منخفضة بنسبة 1.8%، مقارنة مع آخر جلسة التداول والتي بلغت 73 مليونًا و979 ألفًا و248 ريالاً عُمانيًّا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.680% عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 30.95 مليار ريال عُماني.

بورصة قطر

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم مرتفعًا بواقع 13.35 نقطة، أي ما يعادل 0.12%، ليصل إلى مستوى 10821.85 نقطة.

وارتفعت في الجلسة أسهم 22 شركة، وانخفضت أسهم 27 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 647 مليارًا و982 مليونًا و73 ألفًا و424.003 ريالًا، قياسًا بـ647 مليارًا و126 مليونًا و360 ألفًا و868.060 ريالًا، في الجلسة السابقة.

البورصة المصرية

شهدت مؤشرات البورصة المصرية تباينًا في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف الأسبوع، وسط ضغوط بيعية على الأسهم القيادية، بينما واصلت الأسهم الصغيرة والمتوسطة أداءها الإيجابي.

وتراجع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.73% ليغلق عند 37698 نقطة.

انخفض مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.63% مسجلًا 46290 نقطة.

هبط مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.73% إلى 16977 نقطة.

تراجع مؤشر EGX35-LV منخفض التقلبات بنسبة 0.06% مسجلًا 4266 نقطة.

على الجانب الآخر، ارتفع مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.69% ليغلق عند 11972 نقطة.

صعد مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.36% مسجلًا 15699 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.38% ليصل إلى 3828 نقطة.

بلغت قيمة التداولات نحو 6 مليارات جنيه، فيما خسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.728 تريليون جنيه، متأثرًا بموجة من جني الأرباح بعد الارتفاعات الأخيرة في السوق.

ويترقب المستثمرون نتائج أعمال الشركات الكبرى خلال الربع الأخير من العام لتحديد اتجاهات التداول المقبلة في ضوء التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.

سوق الأسهم السعودية

شهد سوق الأسهم السعودية "تداول" أداء سلبيا بنهاية جلسة اليوم الثلاثاء، مواصلا تراجعه لليوم الثالث على التوالي، في ظل هبوط جماعي للقطاعات، وسط تدني مستويات السيولة.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" متراجعاً بنسبة 0.85%، بخسائر بلغت 98.75 نقطة، هبط بها إلى 11,545.8نقطة، ليقترب من التخلي عن مستويات 11500 نقطة.

وجاءت خسائر المؤشر العام، وسط تباطؤ حركة التداول، لتهبط قيمة التداول بنهاية التعاملات إلى 4.92 مليار ريال، من خلال 232.78 مليون سهم، مقابل 5.28 مليار ريال، بكمية بلغت 226.56 مليون سهم، بنهاية جلسة أمس الاثنين.

وشهد السوق الموازي أداء سلبيا بنهاية جلسة اليوم الثلاثاء، ليغلق مؤشر (نمو حد أعلى) متراجعاً 0.59%، فاقداً 149.66 نقطة من قيمته، هبطت به إلى مستوى 25,072.11 نقطة.

مؤشر البحرين العام

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,969.49 بانخفاض وقدره 22.50 نقطة عن معدل الإقفال السابق؛ وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع الاتصالات، وقطاع المال.

في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 946.36 بارتفاع وقدره 0.08 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم 13 مليونًا و258 ألفًا و598 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 3 ملايين و80 ألفًا و283 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 183 صفقة.

وتركّز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 81.15% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 1.55%، لتصل إلى مستوى 3267.80 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 7.8 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 17.0 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 4944 صفقة.