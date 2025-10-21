البورصة المصرية تتباين.. تراجع مؤشرها الرئيسي وصعود الأسهم الصغيرة

شهدت مؤشرات البورصة المصرية تباينًا في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف الأسبوع، وسط ضغوط بيعية على الأسهم القيادية، بينما واصلت الأسهم الصغيرة والمتوسطة أداءها الإيجابي.

أداء المؤشرات:

تراجع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.73% ليغلق عند 37698 نقطة.

انخفض مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.63% مسجلًا 46290 نقطة.

هبط مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.73% إلى 16977 نقطة.

تراجع مؤشر EGX35-LV منخفض التقلبات بنسبة 0.06% مسجلًا 4266 نقطة.

على الجانب الآخر، ارتفع مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.69% ليغلق عند 11972 نقطة.

صعد مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.36% مسجلًا 15699 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.38% ليصل إلى 3828 نقطة.

بلغت قيمة التداولات نحو 6 مليارات جنيه، فيما خسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.728 تريليون جنيه، متأثرًا بموجة من جني الأرباح بعد الارتفاعات الأخيرة في السوق.

ويترقب المستثمرون نتائج أعمال الشركات الكبرى خلال الربع الأخير من العام لتحديد اتجاهات التداول المقبلة في ضوء التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.





