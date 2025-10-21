التمثيل التجاري: 20.6 مليار جنيه إسترليني استثمارات بريطانية في مصر حتى نهاية فبراير الماضي

عقد الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف – وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري – اجتماعًا تنسيقيًا مع عدد من الجهات الوطنية المصرية المعنية في إطار الإعداد للاجتماع المرتقب لمجموعة عمل آلية المراجعة الزراعية المصرية – البريطانية والمقرر عقده نهاية شهر أكتوبر الجاري.

زيارة مرتقبة

ويأتي هذا الاجتماع في سياق التحضيرات الجارية للزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء البريطاني إلى القاهرة خلال خريف عام 2025، والتي من المنتظر أن تمثل خطوة هامة نحو الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وقد تناول الاجتماع التنسيقي سبل دعم التعاون الزراعي والتجاري، ومتابعة الملفات ذات الأولوية المشتركة، لا سيما في مجال الحاصلات الزراعية التي تشهد إقبالًا متزايدًا في السوق البريطانية.

2103 شركة بريطانية تعمل في مصر

وأوضح رئيس التمثيل التجاري المصري أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة خلال عام 2024 بلغ نحو 2.9 مليار جنيه إسترليني، منها صادرات مصرية بقيمة 1.4 مليار جنيه إسترليني، وواردات من المملكة المتحدة بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني. كما بلغت الاستثمارات البريطانية في مصر نحو 20.6 مليار جنيه إسترليني حتى نهاية فبراير 2025، من خلال 2103 شركة تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأكد الشريف أن الجهود المبذولة في إطار آلية المراجعة الزراعية من شأنها زيادة النفاذ بالصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية، فضلًا عن استقطاب المزيد من الشركات البريطانية للاستثمار في السوق المصري في ظل ما توفره الدولة من فرص واعدة ومناخ استثماري جاذب.



