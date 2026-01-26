قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تدريبات عسكرية أمريكية لتعزيز الجاهزية والانتشار
حمدي ميلود يكشف أسباب رحيله عن الإسماعيلي: رفضت تدريب تنزانيا بسبب الدراويش
أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026
جديد من فورد.. المواصفات الكاملة لسيارة توروس 2026
اتحاد الكرة: لن نسمح للأهلي أو أي ناد بمخالفة لائحة شؤون اللاعبين
إسرائيل تعلن إعادة فتح معبر رفح جزئيا بعد استكمال ملف جثث الأسرى
وفاة مأساوية تهز الوسط الرياضي: كواليس الساعات الأخيرة في حياة لؤي رجب
حسام حسن يحدد موعد سفر بعثة المنتخب إلى أمريكا استعدادا لمونديال 2026
موعد ليلة النصف من شعبان 1447 .. أفضل الأدعية وفضل صيام الأيام البيض
رابطة الأندية ردا على حلمي طولان: دوري نايل في المركز الـ16 عالميا
رئيس وزراء كندا يرد على تهديدات ترامب: الرسوم المقترحة تنعكس على السوق الأمريكية
لماذا كان رسول الله يصوم في شعبان؟.. احرص على صيامه لـ6 أسباب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد ليلة النصف من شعبان 1447 .. أفضل الأدعية وفضل صيام الأيام البيض

موعد ليلة النصف من شعبان 1447 وأفضل الأدعية وصيام الأيام البيض
موعد ليلة النصف من شعبان 1447 وأفضل الأدعية وصيام الأيام البيض
عبد الفتاح تركي

موعد ليلة النصف من شعبان 1447 وأفضل الأدعية .. يشهد محرك البحث خلال الساعات الحالية ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات البحث عن موعد ليلة النصف من شعبان 1447 هجريًا بالتزامن مع اقتراب هذه المناسبة الدينية التي تحظى بمكانة خاصة لدى المسلمين حيث يحرص كثيرون على اغتنامها في الإكثار من الطاعات والذكر والصيام والقيام والدعاء كما يتزايد الاهتمام بالتعرف على الأيام البيض من شهر شعبان وفضل صيامها وفق السنة النبوية الشريفة.

موعد ليلة النصف من شعبان 1447 هجريًا

تحل ليلة النصف من شعبان 1447 هجريًا هذا العام وفق المواعيد المعلنة من مغرب يوم الاثنين 2 فبراير 2026 الموافق ليلة الرابع عشر من شعبان وحتى فجر يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026 الموافق الخامس عشر من شعبان حيث تبدأ الليلة شرعًا من غروب الشمس وتستمر حتى شروق فجر اليوم الآتي وهو ما يحرص خلاله المسلمون على الإكثار من العبادات والأعمال الصالحة.

واقرأ أيضًا:

عند دخول شهر شعبان

سبب الاهتمام بليلة النصف من شعبان

تحظى ليلة النصف من شعبان بمكانة روحية خاصة لدى قطاعات واسعة من المسلمين إذ يحرصون خلالها على الصيام والقيام وقراءة القرآن والإكثار من الذكر والدعاء طلبًا للمغفرة والرحمة والقبول كما يزداد الاهتمام بالاستعداد النفسي والروحي لاستقبال شهر رمضان المبارك الذي يفصلنا عنه أيام قليلة.

الأيام البيض من شهر شعبان 1447

تأتي الأيام البيض من كل شهر هجري في منتصف الشهر وتحديدًا في أيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر الهجري وهي في شهر شعبان 1447 توافق يوم الأحد 1 فبراير 2026 ليوم 13 شعبان ويوم الاثنين 2 فبراير 2026 ليوم 14 شعبان ويوم الثلاثاء 3 فبراير 2026 ليوم 15 شعبان حيث يحرص المسلمون على صيام هذه الأيام إلى جانب صيام يومي الاثنين والخميس اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.

دعاء ليلة 9 من شهر شعبان

فضل صيام الأيام البيض في شعبان

أكدت دار الإفتاء أن صيام الأيام البيض من كل شهر هجري يعدل صيام الدهر وذلك استنادًا إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر وأيام البيض صبيحة ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة كما ورد عن ابن ملحان القيسي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بصيام البيض ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر وقال هن كهيئة الدهر وهو ما يعكس عظيم فضل هذه السنة النبوية.

أدعية مستحبة في شهر شعبان 1447

يحرص المسلمون خلال شهر شعبان على الإكثار من الدعاء ومن الأدعية المستحبة اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلًا كما يردد الكثيرون دعاء اللهم اجعل شهر شعبان شهر خير ورحمة واجعله شهرًا ترفع فيه الأعمال وتغفر فيه الذنوب طلبًا للقبول والمغفرة.

دعاء ثاني الأيام البيض لشهر شعبان

ومن الأدعية الواردة أيضًا اللهم إن شعبان شهر ترفع فيه الأعمال إليك فاللهم ارفع أعمالنا مقبولة مرضية واجعلها خالصة لوجهك الكريم وتجاوز عن سيئاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين وهو دعاء يعكس روح الإخلاص والتوبة التي تميز هذا الشهر المبارك.

كما يكثر الدعاء اللهم إنا نسألك في هذا الشهر المبارك أن تصلح أحوالنا وتفرج كروبنا وتقضي ديوننا وتشفي مرضانا وترحم موتانا إنك على كل شيء قدير إضافة إلى الدعاء اللهم اجعل شهر شعبان شهر خير وبركة علينا واجعله بداية توبة نصوح وإنابة إليك ووفقنا فيه للطاعات واصرف عنا المعاصي والذنوب.

ويحرص كثيرون أيضًا على الدعاء اللهم إني أسألك في هذا الشهر المبارك أن تغفر لي ولعائلتي وأن تفتح لنا أبواب رحمتك وتقبل منا صالح الأعمال في إطار الاستعداد الروحي لشهر رمضان الكريم.

دعاء أول الأيام البيض لشهر شعبان

موعد بداية شهر رمضان 2026

طبقًا للحسابات الفلكية الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية فإن شهر رمضان المبارك لعام 2026 سيبدأ في مصر يوم الخميس 19 فبراير 2026 على أن ينتهي يوم الجمعة 20 مارس 2026 وبذلك يتبقى على بداية شهر رمضان 23 يومًا فقط وفق التقديرات الفلكية المعلنة.

عدد ساعات صيام رمضان 2026

تشير التقديرات إلى أن عدد ساعات الصيام في شهر رمضان 2026 ستكون أقل من 13 ساعة حيث من المفترض أن يكون موعد الإفطار الساعة 5 46 مساءً بينما يكون موعد أذان الفجر الساعة 5 05 صباحًا وهو ما يمنح الصائمين قدرًا من التيسير مقارنة ببعض الأعوام الآتية.

ليلة النصف من شعبان ليلة النصف من شعبان 1447 موعد ليلة النصف من شعبان 2026 الأيام البيض في شعبان فضل صيام الأيام البيض دعاء شهر شعبان 1447 موعد رمضان 2026 في مصر عدد ساعات صيام رمضان 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026 بالاسم ورقم الجلوس ..ظهرت الآن|صور

مشغولات ذهبية

نحو 7700 جنيه للجرام.. صعود صاروخي في أسعار الذهب بمصر

الإنترنت

خفض الأسعار.. لجنة الاتصالات تعلن مفاجأة سارة بشأن باقات الإنترنت

سعر الذهب

الجرام زاد 700 جنيه.. قفزة غير مسبوقة في سعر الذهب عيار 21

حالة الطقس

احذروا.. مركز المناخ: تقلبات حادة ورياح قوية تضرب البلاد هذا الموعد

الزمالك والمصري

قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الإفريقية

الأرصاد

الأرصاد تحذر.. رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المحافظات غدًا

نادر أبو الليف

أخدت غرضها منه وعملتله حظر.. القصة الكاملة لأزمة نادر أبو الليف مع المذيعة

ترشيحاتنا

حريق في المنوفية

السيطرة علي حريق امتد إلي أسلاك الكهرباء في المنوفية

حادث تصادم بسمالوط

بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة آخر في تصادم ميني باص ودراجة نارية بالمنيا

صورة موضوعية

القبض على صيادين متورطين في صيد القرش الحوتي بعد تداول فيديوهات صادمة

بالصور

رمضان 2026.. طرح البوسترات الرسمية لمسلسل على قد الحب

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية مستعجل 2026.. رابط مباشر

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية
استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية
استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية

تبدأ من 20 جنيه.. أسعار ياميش رمضان 2026 في المجمعات الإستهلاكية

اسعار ياميش رمضان
اسعار ياميش رمضان
اسعار ياميش رمضان

وكيل صحة الشرقية يطمىن على الخدمات بحملة مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

عمرو سعد

رمضان 2026.. طرح البرومو الدعائي الثاني لمسلسل إفراج من بطولة عمرو سعد

سلاح سري أمريكي

سلاح أمريكي سري يشل الجيوش خلال ثواني .. وهو كلمة السر في خطف مادورو

سلمى ابو ضيف

ألوان هادئة وكعكة بسيطة.. تفاصيل عيد ميلاد ابنة سلمى أبو ضيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد