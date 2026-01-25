ليلة مباركة تسبق رمضان.. نيفين مختار: النصف من شعبان دعوة لجبر الخواطر وصفاء القلوب

أكدت الداعية الإسلامية الدكتورة نيفين مختار أن ليلة النصف من شعبان تحمل معاني عظيمة في «جبر الخواطر» والثبات على الإيمان، مشيرة إلى أنها من الليالي المباركة التي تسبق نفحات شهر رمضان، وتأتي في الفضل بعد ليلة القدر.

وأوضحت نيفين مختار، خلال لقائها ببرنامج أنا وهو وهي على قناة صدى البلد تقديم شريف بديع أن تحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام كان جبر خاطر للنبي صلى الله عليه وسلم، مؤكدة أن الصحابة ضربوا أروع الأمثلة في الطاعة والثبات، إذ تحولوا في صلاتهم فور نزول الوحي دون تردد أو تشكيك، وهو ما جسده مسجد ذو القبلتين ومسجد قباء.

مساندة الفقراء والمحتاجين

ودعت الداعية إلى الاقتداء بهذا المعنى في الحياة اليومية عبر جبر الخواطر، والحرص على الدعاء للمتوفين، ومساندة الفقراء والمحتاجين، وإخراج الصدقات، وحتى الدعاء لمن أساء إلينا، طلبًا لرضا الله وصفاء القلوب.

ليلة النصف من شعبان

وحول فضل ليلة النصف من شعبان علقت قائلة: «الليلة بتاعة ليلة النصف من شعبان ورا ليلة القدر في الفضل، وفي الثواب، وفي القوة، وفي الجمال، وليلة مباركة فيها "يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ».

هلال شهر رمضان 2025

وحول يوم الشك الذي لا نصومه في شهر شعبان، نوهت أنه يكون الموافق 30 من الشهر ذاته ويوم الرؤية الذي يشهد مولد هلال شهر رمضان 2025.



